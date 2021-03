Ein zufriedener Bürgermeister geht in Neuruppin von Bord

Neuruppin

Jens-Peter Golde hat zwar im November die Wahl verloren – dennoch scheint der scheidende Neuruppiner Bürgermeister mit sich und der Welt zufrieden zu sein. „Meine Ärztin hat mir gesagt, dass ich damit fünf Jahre mehr Lebenszeit gewonnen habe.“

Die Medizinerin hat offenbar Recht. Schon jetzt kann Golde ruhiger schlafen. Zudem liest er die Lokalzeitungen ganz anders und regt sich nicht mehr gleich auf, wenn Kritik an der Stadtverwaltung oder an einer seinen Entscheidungen geäußert wird. „Ich habe es nicht gut verstanden, Dinge zu delegieren“, räumt Golde ein. Als Rathauschef fühlte er sich deshalb in den vergangenen 16 Jahren nicht allein für die große Stadtpolitik verantwortlich, wenn es um Millionen-Investitionen für das Museum oder das Alte Gymnasium ging, sondern auch, wenn es Ärger wegen Hundekot auf Gehwegen oder wegen eines fehlenden Zebrastreifens vor einer Schule gab.

Mit Leib und Seele Neuruppiner

Inzwischen kann der Neuruppiner, der in wenigen Tagen 66 Jahre alt wird, darüber schmunzeln. „Als Bürgermeister darf man sich nicht so wichtig nehmen, aber man muss auch repräsentieren können.“

In diesem Spannungsfeld hat Golde in den vergangenen Jahren gelebt – und fehlte bei kaum einem offiziellen Termin, der die Fontanestadt betraf – egal, ob es um die Eröffnung einer sanierten Kita oder Straße ging, in der Pfarrkirche das Brandenburgische Staatsorchester aufspielte oder in Potsdam darüber verhandelt wurde, ob die sogenannte Leitausstellung zum Fontanejahr wirklich im Museum der Geburtsstadt des wohl bekanntesten märkischen Dichters gezeigt werden sollte und nicht doch besser in der Landeshauptstadt. „Der Bürgermeister ist eine Institution, der auch zum 80. Geburtstag einer Jubilarin geht und dort mit ihr ein Stück Kuchen isst“, sagt Golde.

Illustre Runde bei der Eröffnung des Fontanejahres 2019 in Neuruppin. Neben Kulturministerin Martina Münch und Ministerpräsident Dietmar Woidke waren auch Bundespräsident Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Steinmeier nach Neuruppin gekommen. Quelle: Peter Geisler

Bei all diesem Stress – Golde hat diese Zeit auch genossen. Denn er ist mit Leib und Seele Neuruppiner: 1955 wurde er in der Kreisstadt geboren, in den ersten Jahren verbrachte er viel Zeit im heutigen Stadtgarten. Das Haus gehörte mal seiner Oma. Als kleiner Junge konnte er deshalb vom Dachboden aus Boxkämpfe verfolgen, die es seinerzeit regelmäßig in Neuruppin gab.

Koch, Ingenieurökonom, Vizebürgermeister

Seit einem Jahr streiten im Stadtgarten die Stadtverordneten, was das Beste für Neuruppin ist. Bevor Golde in die Politik wechselte, machte er per Fernstudium eine Ausbildung zum Ingenieurökonom für Elektronik an der Ingenieurschule in Eilsleben (Sachsen-Anhalt), lernte Koch, studierte in Leipzig und Jena und wurde 1980 mit 26 Jahren einer der jüngsten Leiter einer Arbeitschutzinspektion in der DDR. Damit war er gemeinsam mit seinen neun Kollegen für Kontrollen auf den Baustellen in und rings um Neuruppin und Gransee zuständig. „Das war ein interessanter Job“, sagt Golde heute noch.

1990 gehörte er zu den Mitbegründern der SPD in Neuruppin, wurde Wirtschaftsdezernent und Vizebürgermeister der Stadt – bis er Ende August 1993 abgewählt wurde, bei einer turbulenten Sitzung im Stadtgarten. Der Grund: Damit die Stadt keinen Kredit aufnehmen muss, hatte er Geld aus dem Topf für Denkmalschutz entnommen und ihn erst dann wieder aufgefüllt, als das erwartete Geld vom Land für ein Tiefbauprojekt kam. Dieser Kniff kostete ihn damals seinen Job.

„Ich habe Spuren hinterlassen“

Golde tauchte zwar erst mal für mehrere Wochen ab, rief aber noch im selben Jahr in Neuruppin mit Mitstreitern die Wählergemeinschaft Pro Ruppin ins Leben, engagierte sich im Verkehrsverein, wurde 1995 Stadtverordneter für Pro Ruppin, machte sich für eine Thermalbadstudie in Neuruppin und die Parzival-Figur im Ruppiner See stark. Zudem hatte er 1993 mit seiner Frau Ilse das „Alte Kasino“ in bester Seelage eröffnet, das inzwischen einer ihren beiden Söhne führt. „Ich habe Spuren hinterlassen und zur richtigen Zeit das Richtige getan.“

Golde (r.) mit dem früheren Chef der Stadtwerke Dietmar Lenz (l.) und Ministerpräsident Matthias Platzeck. Quelle: Matthias Gottwald

Als sich Golde 2005 in der Stichwahl überraschend gegen den einstigen SPD-Landrat und Ex-Bundestagsabgeordneten Ernst Bahr durchsetzte, standen Neuruppins Stadtwerke kurz vor der Insolvenz, weil sie nicht mal mehr von der Sparkasse Kredite bekamen. Inzwischen sind die Stadtwerke wie die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft NWG, denen Experten spätestens 2010 eine Überschuldung prophezeit hatten, florierende Unternehmen, die jährlich Kultur und Sport in Neuruppin mit fünfstelligen Beträgen fördern.

Das Erfolgsmodell Golde

„Man muss gute Kaufleute in den kommunalen Betrieben agieren lassen“, sagt Golde. Das sei aber nur bei einer vertrauensvollen Zusammenarbeit machbar. „Man muss sich auf Menschen einlassen.“ Das sei sein Erfolgsmodell, sagt Golde, der sich seinerzeit als Chef der Unternehmerinitiative Pro Heide auch für eine zivile Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide eingesetzt hat, die direkt an das Neuruppiner Umland grenzt.

Bei der Freudenfeier der Initiativen Freie Heide und Pro Heide im Jahr 2009 in Fretzdorf mit dem damaligen Landrat Christian Gilde (SPD, r.) Quelle: Peter Geisler

Golde hat Standvermögen bewiesen. Er ging 2008 sogar gestärkt aus einem Abwahlversuch hervor, den Neuruppiner angestrengt hatten, nachdem sich der einstige Chef der Stadtwerke, mit dem er eng befreundet war, nach einem Finanzskandal das Leben genommen hatte. Und Golde setzte sich auch bei der Wahl 2013 durch. Zuletzt hat er sogar einen Brandanschlag auf sein Auto nebst Morddrohungen irgendwie weggesteckt.

Das Jahnbad und der Stadtgarten

Hat er also alles geschafft? Natürlich nicht. Zwei Dinge ärgern ihn besonders. Dass das Jahnbad noch immer nicht seine verdiente Frischzellenkur erhalten hat und dass ausgerechnet der Stadtgarten noch nicht saniert werden konnte. „Da kann man nicht kleckern, da muss man klotzen“, sagt Golde. Schon allein deshalb wünscht er seinem Nachfolger Nico Ruhle (39, SPD), der am Sonnabend, 13. März, offiziell in sein neues Amt eingeführt wird, so viel Beistand von den Stadtverordneten, wie er ihn vor allem in den vergangenen acht Jahren als Bürgermeister erhalten hat. Ein Tipp, wie Ruhle das schaffen könnte, hat Golde jüngst verraten: Wichtig sei nicht, welche Fraktion einen Antrag stelle, sondern dass das gewünschte Projekt zum Wohle für die Bürger sei.

Die Erneuerung der Partnerschaft mit dem italienischen Certaldo war Golde wichtig. Quelle: Stadt Neuruppin

Von Andreas Vogel