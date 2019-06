Neuruppin

Ein oder mehrere hungrige Einbrecher haben in Neuruppin eine Großküche heimgesucht. Mit einem Stein wurde in der Nacht zum Donnerstag das Fenster der Küche in der Fehrbelliner Straße eingeworfen. Der oder die Täter gelangten dann durch das Fenster in das Gebäude und bereiteten sich eine Mahlzeit zu.

Lebensmittel und Getränke geleert

Sie nutzten dazu in der Küche vorhandene Lebensmittel und Getränke. Gut gesättigt verließen sie danach das Gebäude wieder durch das Fenster, ohne den Abwasch zu machen.

Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren des Einbruchs. Das nächtliche Essen war für die Großküche teuer: Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Von MAZ-online