Storbeck

Auf frischer Tat erwischte eine 65 Jahre alte Frau einen Einbrecher, als sie am Freitag gegen 14 Uhr in ihr Einfamilienhaus in Storbeck zurückkam.

Tatort seit Stunden ausgespäht

Der Mann floh ohne Beute, stieg als Beifahrer in eine Auto und fuhr davon. Das Auto soll vohrer bereits mehrere Stunden in der Nähe geparkt haben. an der Haustür entstand Schaden von 2000 Euro, die Polizei sicherte Spuren.

