Eine Feuerwache für die Kyritz-Ruppiner Heide

Neuruppin

Im Neuruppiner Ortsteil Gühlen-Glienicke soll bis zum Jahr 2024 für gut 1,5 Millionen Euro eine Feuerwache gebaut werden. Das geht aus den Investitionsplänen der Stadtverwaltung hervor, die am Montag bei der Haushaltsklausur im Stadtgarten präsentiert wurden.

Demnach sind bereits für 2021 rund 130.000 Euro vorgesehen. Mit diesem Geld soll nicht allein das Grundstück in Gühlen-Glienicke angekauft, sondern möglichst auch die Planung für das neue Feuerwehrgebäude abgeschlossen werden können. Die eigentlichen Arbeiten sind demnach für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Zwei Standorte werden zusammen gefasst

„Mit dem Neubau werden die zwei Feuerwehrstandorte in Binenwalde und Neuglienicke zusammengefasst“, sagt CDU-Mann Michael Peter. Er ist nicht nur Ortsvorsteher von Gühlen-Glienicke, sondern zugleich Feuerwehrmann.

Demnach entsprechen die jetzigen Unterkünfte der Feuerwehr in Binenwalde und Neuglienicke schon lange nicht mehr den Anforderungen. „Es gibt dort keine Duschen, kein Warmwasser und auch keine getrennte Umkleideräume für Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner“, betonte Peter.

Ähnlich wie die neue Wache in Alt Ruppin

Das alles wird es in dem Neubau geben, genau so zwei Stellplätze für Löschfahrzeuge. Die neue Wache in Gühlen-Glienicke, die vermutlich ähnlich wie die Wache in Alt Ruppin, nur eine Nummer kleiner aussehen wird, soll zudem als technische Einsatzzentrale dienen, wenn es mal in oder in der Nähe der Kyritz-Ruppiner Heide brennt, so Peter.

Die neue Feuerwache in Alt Ruppin hat knapp 2,8 Millionen Euro gekostet, wobei das Land 1,2 Millionen Euro als Zuschuss beisteuerte. Wie viel Geld das Land für die neue Wache in Gühlen-Glienicke beisteuern wird, das ist noch unklar. Experten gehen aber davon aus, dass die Zuschüsse des Landes nicht zuletzt wegen der finanziellen Folgen durch die Corona-Pandemie zurückgehen werden.

Noch kein Zeitplan für die neue Hauptwache in Neuruppin

Völlig unklar ist ebenfalls, wann und wo die neue Hauptwache der Neuruppiner Feuerwehr gebaut wird. Dazu ist zum Leidwesen der Feuerwehrleute in den Investitionsplänen der Stadt bis zum Jahr 2024 nichts zu finden. Das liegt daran, dass die Stadtverordneten im August beschlossen haben, dass noch ein weiteres Gutachten zu einem möglichen Standort des Neubaus eingeholt werden soll. Dieses Papier soll Mitte 2021 vorliegen.

In einem ersten Gutachten war im vergangenen Jahr der Bau einer zentralen Wache am Bahnhof West vorgeschlagen worden. Die Wache würde aber direkt an einem Bahnübergang liegen, weshalb Einsatzkräfte womöglich oft warten müssten, bis die Schranken wieder hoch gehen, befürchteten mehrere Abgeordnete.

Von Andreas Vogel