Eine Rad-Rundtour durch Ruppin – mit einem Abstecher ins Strittmatter-Dorf Schulzenhof

„Mich rühren die sandigen Wege, im alten sandigen Land“, schrieb Eva Strittmatter in ihrem Gedicht namens „Mark“. Als Pedalritterin verlege ich mich allerdings doch besser auf die weniger sandigen Wege, um mir die Reize der Mark zu erschließen – nicht ohne der 2011 verstorbenen Dichterin, einer gebürtigen Neuruppinerin, dabei einen kleinen Besuch abzustatten.

Zur Galerie Blonde Gerste, zartgrüner Roggen, blaue Kornblumen, roter Mohn – der Juni ist bunt in Ruppin. Für Naturfans gibt es viel zu entdecken – ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Der Startpunkt meiner rund 40-Kilometer-Rundtour ist Lindow – es geht über den Rönnebecker und Banzendorfer Weg quer durch die Felder auf einem gut radelbaren Plattenweg gen Banzendorf.

Nur ein paar hundert Meter, dann liegen die Farben des Sommers vor mir ausgebreitet: Der Klatschmohn leuchtet zwischen Kornblumen, ein paar blaue Natternköpfe ragen hoch empor, auf einem Misthaufen sitzt eine Krähe wie ein Denkmal, ein Feld mit weißen Blüten strahlt mich an, Schmetterlinge flattern überall – ich fühle mich wie in einem Gemälde von Monet.

Am Wegesrand ragt etwas, was mich zum Absteigen bringt – ist es ein weißer Stein oder ein Riesenpilz auf dem Baumstumpf? Ich mache die Klopfprobe: Pilz.

Die Farben des Korns

Wenig später ein vom Sturm gefällter Baum – gigantisch und ein wunderbares Klettergerüst für Kinder. Wie Hexenfinger ragen die kahlen Äste in den blauen Himmel, dahinter sieht man schon das Dorf mit seiner kleinen Feldsteinkirche – deren vormals abgebrannter Glockenturm wurde als Holzglockenstuhl wie ein Schuppen vor die Kirche gesetzt.

Auf dem Weg nach Hindenberg studiere ich die Farben des Getreides: Die Gerste ist blond – kaum habe ich’s gedacht, flattert dicht neben mir ein Greifvogel aus den Halmen auf. Dann kommt ein pastellgrünbläuliches Roggenmeer. Birken säumen die Straße.

Feld bei Hindenberg Quelle: Regine Buddeke

Hindenbergs Kirche besteht fast nur aus Dach und sieht aus wie ein Zelt. Ich quere die L223 und radele schattig weiter – über die Kreisgrenze ins oberhavelländische Dollgow. Die wenig befahrene Straße schlängelt sich durch ein Luch, Pferde grasen auf einer Koppel, wenig später tut sich der Dollgowsee vor mir auf und lädt zur Abkühlung.

Die Dollgower Kirche erinnert farblich und architektonisch stark an die Kirche Lindow, die zu den schönsten Barockkirchen in Brandenburg zählt. Am Ortsausgang von Dollgow geht es nach Schulzenhof, wo die Familie Strittmatter lange Jahre in Abgeschiedenheit lebte. Der kleine Friedhof, wo Erwin und Eva Strittmatter begraben sind, ist säuberlich geharkt – man zollt den beiden nach wie vor Tribut.

Refugium der Familie Strittmatter

Das Häuschen Nummer 1 strahlt weiß mit knalligroten Fensterläden – coronabedingt gibt es derzeit aber keine Besichtigungstermine. Von hier also mussten die Strittmattersöhne Tag für Tag zu Fuß die fünf Kilometer in die Köpernitzer Schule laufen. Ich habe wenigstens das Rad.

In diesem Haus - Schulzenhof 1 - hat Erwin Strittmatter mit seiner Familie gelebt. Quelle: Regine Buddeke

Von Dollgow aus geht der Weg nach Köpernitz. Das Buckelpflaster der Straße wirkt noch wie aus Fontanes Zeiten und wirft die Frage auf, wie bandscheibenunfreundlich es damals gewesen sein muss, tagelang mit der Postkutsche zu fahren. Für Radler auch nicht eben ein Genuss. Der Blick ins Grün hingegen schon.

Ein paar Gänse sitzen faul im Gras. Im Wald verweist mein Smartphone-Navi – für chronische Irrgänger wie mich eine nette Sicherheit – mich rechterhand mitten in den Dschungel Richtung Köpernitzer Mühle. Ich opponiere – schon wegen der Zeckengefahr auf dem zugewucherten Pfad – und bleibe auf dem breiteren Weg, der mich glatt und eben durch Neu-Köpernitz ebenfalls ans Ziel bringt.

Um das Kulturgutshaus Köpernitz kümmert sich ein Verein

In Köpernitz sollte man es nicht versäumen, das schöne Gutshaus von beiden Seiten anzuschauen, in dem die von Fontane „Gräfin Goldhaar“ genannte Karoline de la Roche-Aymon residierte und gut wirtschaftete. Ihr Grab ist auf einem lauschigen Waldfriedhof verborgen.

Gut Köpernitz – hier wird alljährlich der Tag der Gräfin im gefeiert. Quelle: (Archiv) Regine Buddeke

Von Köpernitz muss ich ein Stück über die viel befahrene L122, biege aber bald links nach Zechow ab. Dort erwartet mich der imposante Ziegelbau der Dorfkirche – die fast zu groß scheint für das kleine Dorf. Am Dorfausgang links führt ein Fahrradweg gen Zippelsförde.

Geräuchertes aus der Fischzucht Zippelsförde

Auf Höhe Rheinshagen verlasse ich den Radweg – und fahre geradeaus weiter auf einem Waldweg, von dem man nach ein paar hundert Metern auf einen direkt daneben gelegenen Fahrradweg hinüberschwenken kann. Weiter geht es zwischen Wald und Blumen, es riecht würzig nach Tanne und Wildblumen.

Schnurgerade zieht sich der etwas von Wurzeln aufgeworfene Weg – dann taucht die Fischzucht Zippelsförde auf. Wer noch nicht ausgiebig gerastet hat, sollte das spätestens jetzt tun – der Fischer räuchert täglich frisch: Ob Saibling, Forelle oder Stör – allesamt ein Leckerbissen.

Andreas Hoesl räuchert in Zippelsförde Saiblinge und mehr Quelle: Regine Buddeke

Ein paar Meter links neben der B122 her und dann queren – der Radweg heißt jetzt „Lietze“ und führt direkt durch den Wald in Richtung Lindow. Ein Eichhörnchen flitzt mir – Schreck – fast vors Rad und auf den Baum. Hinter Klosterheide grasen weiße Kühe, eine Blindschleiche sonnt sich auf dem Asphalt – wer die Augen offen hält, kommt überall auf seine Kosten.

Radrundtour Lindow – Banzendorf – Hindenberg – Dollgow – Schulzenhof – Köpernitz – Zechow – Zippelsförde – Lindow Start/Ziel: Der Bahnhof Lindow ist per Regionalbahn von Berlin aus erreichbar. Länge: 40 Kilometer (Fahrzeit minimal zwei Stunden – je Anzahl der Stopps auch ein Tagesausflug) Schwierigkeit: einfach, ohne große Steigungen. Das Gros der Strecke ist gut befestigt bis asphaltiert, manchmal etwas holperig. Sehenswürdigkeiten: Etliche Kirchen, die in Lindow ist offen; Strittmatter-Grab und Haus in Schulzenhof; Gutshaus Köpernitz; Lindows Klosterruine. Einkehrmöglichkeiten: in Lindow, Dollgow und Fischräucherei Zippelsförde.

Kurz vor der Kramnitzmühle, wo der Bäcker Rabeneck noch backt, kann man rechts zum Gudelacksee hinunterfahren. Oder auch später, am Abzweig Rosenhof: Der Blick übern Zaun verheißt ein sehenswertes Stück Architektur und Gartenkunst – mit Skulpturen angereichert.

Nun sind es nur noch ein paar hundert Meter, bis sich Lindow – „so reizend wie sein Name“ nannte es Fontane – wieder auftut. Wer jetzt noch Kraft hat, dem sei ein Spaziergang zur Klosterruine empfohlen. Oder ein Bad in einem der drei Seen.

Von Regine Buddeke