Eine Residenz für Senioren in Neuruppin

Neuruppin

Bis Ende nächsten Jahres soll an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße eine Seniorenresidenz mit 110 stationären Plätzen, vier so genannten Service-Wohnungen sowie zehn Appartements für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft entstehen. „Der moderne Gebäudekomplex wird hell und lichtdurchflutet sein und orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen von pflegebedürftigen Menschen“, sagt Gisela Dürr von der Schönes-Leben-Gruppe in Ulm.

Das Unternehmen ist bundesweit tätig und mit seiner Tochter, der Mediko-Gruppe, derzeit vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg präsent. Die Mediko-Gruppe wird die Residenz betreiben, Eigentümer und Entwickler ist die Cureus GmbH aus Hamburg. Diese hat nach eigenen Angaben seit 2015 fast 40 stationäre Pflegeimmobilien in Deutschland entwickelt, die einen Marktwert von etwa 500 Millionen Euro haben.

Das alte Mehrzweckgebäude an der Artur-Becker-Straße im Neuruppiner Neubaugebiet ist schon abgerissen. Dort soll bis Ende 2022 die Seniorenresidenz entstehen. Quelle: Henry Mundt

Zur Höhe der Investition in Neuruppin halten sich die Investoren bedeckt. Verraten wurde jedoch, dass es in der Residenz auch ein Restaurant sowie einen Frisör geben soll. Beides sollen nicht allein Bewohner des Hauses sowie ihre Angehörigen, sondern auch Besucher nutzen können, heißt es. „Wir schaffen damit wichtige Orte der Begegnung und des Austausches“, sagt Gisela Dürr. Denn die Zusammenarbeit mit den Gruppen, Vereinen und Ehrenamtlichen aus dem Wohnquartier sei sehr bereichernd für die Senioren, die dort leben. Demnach entstehen durch den Neubau mehr als 80 „krisensichere Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit“.

Kreisseniorenbeauftragte: Der Bedarf ist da

Sigrid Schumacher (64) ist begeistert. „Der Bedarf ist da“, sagte am Montag die Kreisseniorenbeauftragte von Ostprignitz-Ruppin, die zugleich Kreistagsabgeordnete ist. Ähnlich sieht das Hannelore Gußmann, die Mitglied im Seniorenbeirat in Neuruppin ist. „Noch gibt es nicht genügend Angebote.“

Während die Arbeiten für die Seniorenresidenz an der Artur-Becker-Straße erst in einigen Tagen beginnen werden, zuvor musste noch ein altes Mehrzweckgebäude abgerissen werden, können ab Mai bereits die 35 Appartements in den drei Wohngemeinschaften in dem Neubau am Stadtpark bezogen werden, die das Diakonische Werk betreibt. Mehr als die Hälfte der Senioren-Appartements sind schon reserviert.

Selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter

Für Tobias Kindt, Geschäftsführer der Diakonie in Neuruppin, ist das wenig überraschend. „Wohnformen, die ein selbstbestimmtes Leben trotz Pflegebedürftigkeit bis ins hohe Alter ermöglichen, werden immer beliebter.“ Deshalb gibt es in der neuen Einrichtung nur noch Einzelzimmer, die zudem barrierefrei sind und über ein großes, ebenerdiges Bad verfügen. Zudem soll ein hauseigener Koch die Bewohner mit frischen Mahlzeiten versorgen.

Der Personalschlüssel sei deutlich höher als in einer vollstationären Einrichtung, weshalb die neue Seniorenwohnanlage eine „preislich interessante Alternative“ zu einem Pflegeheim sei, so Kindt. Barbara Kernchen, seit acht Jahren Chefin des Neuruppiner Seniorenbeirates, freut sich, dass es inzwischen so viele barrierefreie Angebote für Senioren in der Fontanestadt gibt. „Aber man muss sie sich auch leisten können“, so Kernchen.

Von Andreas Vogel