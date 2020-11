Neuruppin

Seit Jahren bemühen sich Ostprignitz-Ruppin und der Naturschutzbund ( Nabu) vergeblich um den Bau einer so genannten Wildbrücke über die Autobahn 24 zwischen Neuruppin und Wittstock – damit die Lebensräume linker- und rechterhand der Schnellstraße für Rehe, Hirsche und Wildschweine miteinander vernetzt sind und die Tiere ihr natürliches Wanderverhalten ausleben können. Zugleich sei so eine Wildbrücke gut für den genetischen Austausch der Tiere, sagt Jan Engel vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.

Doch während es im Land Brandenburg inzwischen zehn solcher Wildbrücken gibt, fehlen diese noch immer auf der Autobahn 24 zwischen Berlin und Hamburg. Nun gibt es erste Signale, dass die Forderung aus Neuruppin nicht länger ungehört verhallt.

Anzeige

Offenbar auf einen Standort geeinigt

Die neue Autobahn GmbH des Bundes mit ihren zehn Niederlassungen will „die ökologische Durchlässigkeit des Autobahnnetzes verbessern“, heißt es in einem Schreiben, das der Verwaltung in Neuruppin vorliegt. „Das ist ein kleiner Fortschritt“, sagt Landrat Ralf Reinhardt ( SPD).

Zwar sind immer noch keine genauen Pläne bekannt, wann so eine Wildbrücke über die A 24 in Ostprignitz-Ruppin entstehen könnte. Allerdings scheinen sich Experten inzwischen wenigstens auf einen Standort geeinigt zu haben. Während bisher oft vom Bereich Netzeband im Amt Temnitz die Rede war, könnte die Wildbrücke nun ein paar Kilometer entfernt bei den Wittstocker Ortsteilen Fretzdorf oder Rossow – in der Nähe vom Autohof Herzsprung – entstehen, heißt es.

Neue Gesellschaft arbeitet erst ab Januar richtig

„Für die Tiere muss es eine Möglichkeit geben, die Autobahn zu überqueren, ohne dass Unfälle drohen und Tiere überfahren werden“, sagt Thomas Kresse, der Leiter des Amtes Temnitz. Kresse hofft, da nun offenbar Bewegung in die Sache gekommen ist, dass dieses Bauwerk bald errichtet wird und man nicht acht oder noch mehr Jahre darauf warten muss.

In der Tat wird es wohl noch etwas dauern, bis die Pläne für die Wildbrücke über die A 24 etwas konkreter werden. Denn die im September 2018 gegründete Autobahn GmbH wird erst ab Januar 2021 richtig tätig. Bis dahin wird die Firmenzentrale in Berlin aufgebaut. Die Gesellschaft, die vermutlich bis zu 15.000 Mitarbeiter haben wird, ist dann für die etwa 13.000 Autobahnkilometer verantwortlich.

Kosten in Millionenhöhe

Hinzu kommt, dass so eine Wildbrücke nicht gerade preiswert ist. Die Kosten schwanken nach den bisherigen Erfahrungen je nach Größe und Ausführung zwischen einer und fünf Millionen Euro je Bauwerk.

Allerdings hat die neue Gesellschaft gegenüber dem Infrastrukturministerium in Potsdam schon signalisiert, dass sie die „jeweiligen Projektstände sichten, bewerten, entsprechend priorisieren und in den Kontext zu den notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen setzen“ will.

Bisher gab es keine Planungen

Eine „zeitnahe Realisierung“ der Wildbrücke sei „dringend erforderlich“, auch wegen der geplanten Erweiterung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land um das Gebiet der Kyritz-Ruppiner Heide, so der Landrat.

Bisher scheiterten alle Vorstöße für eine Wildbrücke über die A 24 allein daran, dass wohl weder Land noch Bund Planungskapazitäten dafür bereitgestellt haben.

Von Andreas Vogel