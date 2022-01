Eine neue Fontane-Figur für Neuruppiner Ortsteil

Molchow

Das ging schnell: Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) hat am Freitagmorgen in Molchow dem Ortsvorsteher David Kissner eine neue Fontane-Skulptur des Künstlers Ottmar Hörl übergeben. Diese soll demnächst bei einem Arbeitseinsatz auf dem Dorfplatz direkt neben dem Glockenturm von 1692 so installiert werden, dass sie sicherer vor Diebstählen ist als die bisherige Fontane-Skulptur.

Die mehrere hundert Euro teure Figur, die seit Sommer 2017 auf dem Dorfplatz von Mochow direkt neben dem Glockenturm stand, war von Unbekannten vermutlich in oder kurz nach der Silvesternacht gestohlen worden – obwohl die etwa 90 Zentimeter große Figur mit Stahlbolzen am Fundament befestigt war. Die Anwohner seien darüber sehr entsetzt gewesen, sagte Ortsvorsteher Kissner. Schließlich sei der Dorfplatz eine Art Heiligtum in Molchow.

Nach Diebstahl boten Neuruppiner Ortsteile Hilfe und Spenden an

Das scheint auch andernorts bekannt zu sein. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls habe er Anrufe aus mehreren anderen Neuruppiner Ortsteilen erhalten, die Spenden und andere Hilfe angeboten haben, sagte Kissner.

Bevor der Molchower diese Hilfe annehmen konnte, meldete sich das Neuruppiner Rathaus. Denn die Verwaltung hat noch einige wenige der Fontane-Figuren, die zuvor am Neuruppiner Bollwerk, vor der Kulturkirche oder anderswo im Stadtgebiet standen. In Vorbereitung des Fontane-Jahres hatte der Künstler Ottmar Hörl 400 Fontane-Skulpturen anfertigen lassen. Nach mehreren Fällen von Diebstahl und Vandalismus hatte die Stadtverwaltung die noch nicht verkauften Skulpturen gesichert.

Wann die neue Fontane-Skulptur in Molchow installiert wird, das ist noch offen, so der Ortsvorsteher. Bis dahin hat Kissner die Figur an einem sicheren Ort verwahrt.

Von Andreas Vogel