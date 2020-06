Eine neue Montessori-Kita für Neuruppin

Neuruppin

Als ob es nicht schon genügend Probleme für den Neubau der Neuruppiner Montessori-Kita gegenüber dem evangelischen Friedhof gegeben hätte: Nun hat auch noch die Pflasterfirma, die den Außenbereich für den rund drei Millionen Euro teuren Bau herrichten sollte, kurzfristig abgesagt – sechs Wochen vor der geplanten Eröffnung am 1. August.

Tom Buchholz, Geschäftsführer der Ibis in Wittenberge, die die Montessori-Einrichtungen in Neuruppin, Perleberg und Wittenberge betreibt, will dennoch an dem Termin festhalten, weshalb sich die Ibis, eine Tochtergesellschaft des Vereins Lebenshilfe Prignitz, derzeit um Ersatz bemüht. Schließlich sollte die Kita, die mit 111 Plätzen knapp 30 mehr bieten wird als im jetzigen Kinderhaus am Rosengarten, ursprünglich schon 2017 in Betrieb gehen.

Ein Projekt mit vielen Problemen

Doch erst zogen sich die Verhandlungen mit der Stadt über einen Erbbaupachtvertrag hin, dann hatte auch die Forst noch ein Wörtchen mitzureden – weil ein Teil der Fläche als Wald galt und erst durch einen Antrag umgewandelt werden musste.

Damit nicht genug: Eine Spezialfirma musste das Gelände an der Alt Ruppiner Allee nach Munition absuchen, weil auf einem Luftbild genau auf dieser Fläche ein Bombenkrater zu sehen war. Danach wurde bei Erdarbeiten jede Menge Bauschutt gefunden, der erst fachgerecht entsorgt werden musste. Das kostete noch mal Zeit und verursachte Zusatzkosten in sechsstelliger Höhe, sagt Buchholz.

Auch die Genossenschaft baut eine Kita

Doch all der Ärger und die Sorgen um den Neubau werden wohl am 1. August nahezu vergessen sein, wenn die neue Kita eröffnet wird. Dann werden die Räume im Montessori-Kinderhaus am Rosengarten nur noch vom Hort benutzt.

Die Fontanestadt braucht wegen des nicht unbedingt erwarteten Zustroms schon länger mehr Kitaplätze. Da kommt der Neubau des Montessori-Kindergartens gerade recht. Zudem gibt es zwei weitere Projekte in der Kreisstadt. Die Wohnungsgenossenschaft Karl Friedrich Schinkel (WBG) will am alten Paulinenauer Bahnhof eine Kita für mehr als 50 Kinder bauen, die im August 2021 an den Start gehen und vom Verein Esta Ruppin betrieben werden soll.

Eine neue Kita für die evangelische Schule

Zudem will der Neuruppiner Immobilienunternehmer Dennis Wisbar auf einem 3300 Quadratmeter großem Grundstück zwischen dem Netto-Markt an der Präsidentenstraße und dem Westbahnhof eine neue Kita für 120 Kinder errichten – das wären 50 Plätze mehr als im denkmalgeschützten Haus an der August-Bebel-Straße, das dringend saniert werden müsste und aus allen Nähten platzt. Die evangelische Kirchengemeinde wird die neue Kita mieten – ebenso wie das neue Hortgebäude, das auf einem 1800 Quadratmeter großen Grundstück gleich neben der Schule entstehen soll.

Denn auch der jetzige Hort auf dem Schulhof, der erst 2010 eingeweiht wurde und normalerweise eine Kapazität von 108 Plätzen bietet, ist inzwischen längst zu klein. Sowohl die neue Kita als auch der neue Hort der evangelischen Schule, der Platz für 180 Kinder bieten könnte, sollen nach jetzigem Stand bereits im nächsten Jahr bezugsfertig sein.

Stiftung will Kita „Miteinander“ erweitern

Eltern dürfte das freuen – zumal dann auch die Arbeiten an einem weiteren Kita-Projekt in Neuruppin beendet sein sollen. Die Stephanus-Stiftung will die Kita „Miteinander“ im sogenannten Bullenwinkel von Grund auf sanieren und erweitern. Derzeit hat die Kita Platz zum Betreuen von gut 40 Mädchen und Jungen, nach Ende der für ein Jahr angesetzten Arbeiten, die nach derzeitigem Stand wohl knapp drei Millionen Euro kosten werden, sollen im Bullenwinkel 70 Kinder betreut werden können. Allerdings ist derzeit wegen der Corona-Krise unklar, ob die Stephanus-Stiftung diesen Zeitplan halten kann.

