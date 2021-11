Eine weitere Baustelle in der Neuruppiner Innenstadt

Neuruppin

Autofahrer müssen sich in der Neuruppiner Innenstadt auf eine weitere Baustelle einstellen: Denn ab Montag, 8. November, ist die Schinkelstraße zwischen Karl-Marx- und August-Bebel-Straße halbseitig gesperrt. Deshalb entfällt auch der Bushalt am Neuruppiner Museum.

Die Busgesellschaft bietet Fahrgästen stattdessen bis voraussichtlich Ende Mai 2022 einen Ersatzhalt am Karl-Kurzbach-Platz an – denn so lange werden die Arbeiten in der Schinkelstraße wohl dauern. Die Sparkasse will auf dem Areal 22 neue Wohnungen bauen lassen.

Von Andreas Vogel