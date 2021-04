Wittstock/Neuruppin

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird es am Freitag, 23. April, auf der Autobahn 24 zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Grund dafür sind besondere Bauarbeiten, die im Rahmen der Erneuerung des Asphalts zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin in Fahrtrichtung Berlin vorgenommen werden müssen.

Die eigentlichen Baumaßnahmen umfassen eine Streckenlänge von 6,5 Kilometern in Richtung Hamburg und sollen bis Anfang Juli abgeschlossen sein, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wegen der hohen Fahrbelastung auf den eingerichteten Fahrstreifen im Baustellenbereich hatten sich jedoch in Richtung Berlin Schäden gezeigt, die am Freitag beseitigt werden sollen.

Zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr werden die Bauarbeiten stattfinden, zu diesem Zweck wird die Fahrbahn in Richtung Berlin auf einer Länge von 350 Metern auf eine Spur verengt. Innerhalb dieses Bereichs wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h eingerichtet, heißt es weiter.

