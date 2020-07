Einschulung in Corona-Zeiten: So bereiten sich Neuruppiner Schulen vor

Neuruppin

Noch sind die Sommerferien in vollem Gange, doch schon bald geht in Brandenburg das neue Schuljahr los. Am 10. August ist Schulbeginn – zwei Tage vorher finden die Einschulungsfeiern statt.

Für viele Kinder beginnt am 8. August ein neuer Lebensabschnitt. Wie Schulrat Sven Junker mitteilt, gibt es an den städtischen Schulen in diesem Jahr 219 Schulanfänger. Dazu kommen noch die Erstklässler der privaten Schulen.

Ausgestattet mit Zuckertüte und dem neuen Schulranzen werden sie dann ihre neue Schule kennenlernen, ihre Klassenkameraden treffen und auch endlich ihre neuen Lehrer zu Gesicht bekommen.

Einschulung unter Corona-Regeln

Doch vieles ist anders in diesem Jahr, die Auswirkungen der Corona-Pandemie bekommen auch die Schulanfänger zu spüren. „Die Feier wird etwas abgespeckt verlaufen“, sagt Mathias Jäkel, Leiter der Karl-Liebknecht-Schule.

In Neuruppins größter Grundschule wird die Feier also anders ablaufen als sonst. „Es wird zwei Durchgänge geben – für die zwei Klassen mit 25 Kindern“, so Jäkel. Dadurch kommen sich die insgesamt 50 Schulanfänger nicht in die Quere.

Zeugnisausgabe an der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Grundschule im Juni 2020: So ähnlich könnte auch die Einschulungsfeier aussehen. Quelle: Henry Mundt

Die Feier findet in der Turnhalle statt – pro Kind dürfen zwei Begleitpersonen mitkommen. „Es wird drei Stühle geben, das Kind sitzt in der Mitte, links und rechts die Begleitpersonen. Diese drei Stühle haben dann wiederum einen Abstand von zwei Metern zu anderen Stühlen“, erklärt Mathias Jäkel.

Livestream der Feier im Internet

Er weiß, dass diese Regelung für die Angehörigen schwierig ist, die nicht zur Feier kommen können – und plant einen Livestream im Internet. Sobald die erste Feier fertig ist, verlassen die Anwesenden die Turnhalle durch eine der Türen, während die nächste Gruppe wiederum durch eine andere Tür kommt.

Bei der diesjährigen Einschulungsfeier ist also durchaus Improvisationstalent gefragt. „Ich bin gespannt, was passiert“, so der Schulleiter.

Offene Fragen an Neuruppiner Schulen

Doch nicht nur die Einschulung, sondern auch die Zeit danach gestaltet sich besonders. „Ich denke mal, wir müssen schauen, was passiert“, sagt Mathias Jäkel.

Obwohl Brandenburger Schulen nach den Ferien eigentlich zum Regelbetrieb zurückkehren wollen, gibt es für den Schulleiter noch „viele unbekannte Variablen.“ Was, wenn es einen Covid-19-Fall gibt? Wie könnte Homeschooling weiterhin funktionieren?

Soziale Kontakte waren nur sporadisch

Für den Schulleiter ist außerdem unklar, was die vergangenen Wochen mit den Kindern gemacht haben. Immerhin seien die jetzigen Schulkinder vorher wochenlang nicht im Kindergarten gewesen. „Wie verhalten sich Kinder, die so lange nur sporadisch soziale Kontakte hatten?“ fragt er sich.

Das Kollegium der Karl-Liebknecht-Grundschule müsse nun besonders auf die Bedürfnisse der Kinder achten, so Jäkel. Und im Falle einer erneuten Rückkehr zum digitalen Unterricht gut gewappnet sein.

Einschulungsfeiern schon am 8. August

Mit dem Schulbeginn in Brandenburg soll auch der Regelbetrieb in den Einrichtungen wieder aufgenommen werden. Dann sollen die Abstandsregeln unter den Schülern aufgehoben werden, allerdings müssen Lehrer weiterhin den Abstand von eineinhalb Metern zu den Schülern einhalten. Außerdem sollen Schulen die Nutzung der Räume dokumentieren, um eventuelle Infektionsketten besser nachverfolgen zu können.

Grundschule im Coronamodus: Hier in der Neuruppiner Rosa-Luxemburg-Grundschule. Quelle: Henry Mundt

Die neuen Regelungen gelten allerdings erst ab dem Tag des Schulbeginns, also dem 10. August. Zwei Tage vorher, am 8. August müssen die Grundschulen deshalb bei ihren Einschulungsfeiern noch improvisieren und kreativ werden.

Kleinere Gruppen, digitales Programm

Auch in der Rosa-Luxemburg-Grundschule in Neuruppin fällt die Feier somit anders aus als gewohnt. Zur Feier in der Turnhalle dürfen pro Kind vier Begleitpersonen kommen, insgesamt finden vier Feiern zeitversetzt statt.

Wie Schulleiter Matthias Kamnick erklärt, stehen die einzelnen Stuhlgruppen in gebührender Entfernung zu den anderen Stühlen, Platzkarten weisen den Weg. Die Einschulungsfeier in der Rosa-Luxemburg-Schule habe „ein kleines Programm in digitaler Form“, sagt Matthias Kamnick.

So hätten die älteren Grundschüler bereits in den vergangenen Wochen etwas für die neuen Einschüler vorbereitet. Inspiriert von der „Sing de la Sing“-Aktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg ( RBB) hatten sie einzelne Liedpassagen eingesungen.

Kinder sollen einen besonderen Tag haben.

Diese wurden zusammengefügt zu einem Video, das am Tag der Einschulung dann auf einer Leinwand erscheine, so Kamnick. Ähnlich auch das Prinzip hinter dem Einschulungsfoto. „Wenn die Kinder auf die Bühne kommen, werden sie fotografiert. Daraus erstellen wird dann eine Collage, damit sie ein Foto haben“, erklärt er.

Ein geändertes Programm also, dass trotz allen Einschränkungen für schöne Erinnerungen sorgen kann. Matthias Kamnick: „Für die Kinder soll es ein besonderer Tag werden.“

Von Johanna Apel