An der Grundschule in Flecken Zechlin bei Rheinsberg wurden am Sonnabend 17 Abc-Schützen eingeschult – mit Abstand und Maske. Schulleiterin Ina Reiske erwartet zu Schulbeginn auch trotz der wieder steigenden Zahlen an Corona-Fällen keine Probleme, weil viel Unterricht an der frischen Luft angeboten werden kann. Das sieht an der Neuruppiner Puschkin-Oberschule ganz anders aus.