Die Einschulung an der Wilhelm-Gentz-Schule am Sonnabend war nicht allein wegen der Corona-Pandemie und den seit dem Frühjahr laufenden Umbauarbeiten an der Naturschule etwas Einmaliges. Überraschenderweise gab es noch eine weitere Baustelle, weshalb der Weg ins grüne Klassenzimmer für die Abc-Schützen und ihre Eltern extra ausgeschildert werden musste.