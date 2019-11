Neuruppin

Elf Tage lang drehten sich auf dem Neuruppiner Schul- und dem Brasch-Platz die Karussells der Schausteller und drehten die Besucher ihre Runden. Viele Besucher, auch aus der weiteren Umgebung, haben sich hier vergnügt. Polizei und Sicherheitsdienste waren täglich im Einsatz.

Insgesamt wurden bis zum Montag 14 Körperverletzungen aufgenommen, zwei davon spielten sich nach Schließung der Geschäfte ab. Zudem wurden ein Raub und zwei Sachbeschädigungen angezeigt. In einem Fall leistete ein Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es wurden zehn Platzverweise – zumeist gegen Jugendliche – ausgesprochen. Vier kamen dem nicht nach und mussten bis zum Ende des Veranstaltungstages in Gewahrsam genommen werden.

Insgesamt 14 Körperverletzungen

Bei einer Auseinandersetzung am 8.11. gegen 23 Uhr wurden am Fontaneplatz eine 31-Jährige und ihr 25-jähriger Begleiter von einer Gruppe Jugendlicher leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war zunächst nicht nötig. Die beiden gaben an, mit der Gruppe zuvor in Streit geraten zu sein – die Jugendlichen hätten südländisch ausgesehen. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Die Jugendlichen konnten bisher nicht ermittelt werden.

Vor den Augen der Polizei klaute ein 20-jähriger Neuruppiner am 9.11. gegen 0.20 Uhr zwei Leuchtballons von einem Stand in der Karl-Marx-Straße und entfernte sich. Die Beamten konnten ihn stoppen. Er musste die Ballons zurückgeben und erhielt einen Platzverweis. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Mit Fäusten traktiert

Etwa zehn Minuten später gerieten ein 40-Jähriger und ein 26-jähriger Imbiss-Mitarbeiter in Streit. Beide schlugen mit Fäusten aufeinander ein. Medizinische Versorgung und einen Atemalkoholtest lehnten beide Männer ab. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Ein bei dem 40-Jährigen aufgefundenes Reizgas-Spray wurde sichergestellt.

Die Fensterscheibe an der Beifahrertür eines Pkw Hyundai wurde am 9.11. zwischen 19und 21 Uhr beschädigt. Den Wagen hatte die 42-jährige Besitzerin während des Martinmarktbesuches in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt. Es entstand rund 200 Euro Sachschaden.

29-Jähriger wollte andere verletzen

Mit einem abgebrochenen Flaschenhals in der Hand lief ein 29-jähriger Neuruppiner am 10.11. gegen 1.15 Uhr in der Wichmannstraße entlang. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes befragte den Mann, der daraufhin angab, jemanden damit verletzen zu wollen. Polizisten stellten den Mann wenig später und nahmen ihn zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam.

Der Mann war alkoholisiert und stand offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Test lehnte der polizeibekannte 29-Jährige jedoch ab. In der Gewahrsamszelle randalierte und verletzte sich der Mann, so dass er in ein Krankenhaus zur psychiatrischen Behandlung gebracht werden musste. Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann mit einer sogenannten Gefährderansprache belehrt. Er nahm daraufhin von seinem Vorhaben, jemanden zu verletzen, Abstand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline