Neuruppin

Am Ende der Online-Konferenz war Neuruppins erste Beigeordnete Daniela Kuzu ernüchtert. „Ich bin mit mehr Fragen rausgegangen als ich reingekommen bin“, sagt sie. Zu groß und zu ausufernd waren die Themen, denen sich die Teilnehmer der Fachkonferenz Teilgebiete stellen mussten.

Bis 2031 soll eine Entscheidung darüber gefällt sein, wo Deutschlands Atommüll seine letzte Ruhestätte bekommt – eine Entscheidung, die eine Million Jahre Gültigkeit haben soll. Bürger sollen von Anfang an bei der Standortsuche mitreden. Doch schon nach der ersten Fachkonferenz Teilgebiete Anfang Februar gab es Kritik.

Neuruppins stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Kuzu nahm an der ersten Fachkonferenz Teilgebiete teil. „Ein Online-Format hat seine Grenzen“, sagt sie. Quelle: Archiv

„Beteiligung sieht anders aus“, sagt Daniela Kuzu, die für die Stadt Neuruppin an der Konferenz teilnahm. „Eine Online-Format hat seine Grenzen.“ Kuzu selbst engagierte sich in einer Arbeitsgruppe mit etwa 80 Teilnehmern. „Einige haben ausschweifend geredet.“ Doch längst nicht alle hätten sich zu Wort melden können.

Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen Zwischenbericht veröffentlicht, nach dem 90 Gebiete in Deutschland potenziell als Standort für ein Atommüll-Endlager in Frage kommen würden. Auch Gebiete bei Wulkow, Netzeband und Flecken Zechlin werden aufgeführt. In einem dreischrittigen Verfahren sollen die Gebiete so lange ausgesiebt werden, bis schließlich der am wenigsten gefährliche Standort gefunden ist.

Der Zwischenbericht zu möglichen Endlager-Standorten weist 90 Gebiete aus – auch eins bei Netzeband. Quelle: Archiv

Kritiker zweifeln jetzt schon an dem Verfahren. Der Zwischenbericht der BGE entspreche nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Standards, sagt Jochen Stay, Sprecher der bundesweiten Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“. Der Bericht benenne zudem viel zu viele Gebiete – auf teilweise mangelhafter Datengrundlage. „Es entsteht ein völlig falscher Eindruck.“ Menschen würden sich möglicherweise nicht engagieren, weil sie es nicht für möglich hielten, dass ihre Region in die engere Auswahl kommt. „Es entsteht Betroffenheitsdiffusion.“

Stay würde sich für die Bürgerbeteiligung vor allem mehr Zeit wünschen. Eigentlich sind die nächsten beiden Fachkonferenzen Teilgebiete, bei denen sich wieder Betroffene zu Wort melden können, im April und im Juni geplant. Bei der ersten Fachkonferenz hatten Teilnehmer gefordert, diese Termine zu verschieben. Noch ist darüber aber keine Entscheidung getroffen worden, so heißt beim Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base).

Behörde: Konferenz „durchweg gelungen“

Das Base selbst wertet die erste Fachkonferenz Teilgebiete „durchweg als positiv und gelungen“. In 20 verschiedenen Arbeitsgruppen hätten Themen sehr kontrovers diskutiert werden können, sagt Sprecherin Diana Feuerer. Weitere Instrumente der Bürgerbeteiligung würden derzeit vorbereitet oder seien gar gesetzlich vorgeschrieben – die Regionalkonferenzen etwa, die wieder „offen für alle“ sind.

Ulrike Laubenthal aus Zempow hat jedoch ihre Zweifel. Die Regionalkonferenzen fänden erst statt, wenn bereits die große Mehrheit der potenziellen Standorte aus dem Rennen seien. „Da ist dann schon viel entschieden“, befürchtet Laubenthal. „Dieser große Schritt wird im Verborgenen geschehen.“

Infoveranstaltung zum Atommüll-Endlager im Frühjahr 2020 in Neuruppin: Auch Ulrike Laubenthal (r.) ist mit dabei. Quelle: Andreas Vogel

Im Oktober war die Zempowerin in die zwölfköpfige Vorbereitungsgruppe für die Fachkonferenz Teilgebiete gewählt worden. Anfang Dezember trat sie enttäuscht wieder aus. „Ich wollte die Fachkonferenz nicht länger durch meine Teilnahme legitimieren“, sagt sie.

An der Fachkonferenz selbst nahm Laubenthal nicht mehr teil. Die Konferenz informiere mehr als dass sie die Bevölkerung wirklich beteilige, kritisiert sie. „Man merkt, dass sie nicht wirklich glauben, dass die Bevölkerung etwas beitragen kann.“

Laubenthal, die gemeinsam mit Nils Detloff einen E-Mail-Verteiler für alle an der Standortsuche Interessierten pflegt, setzt ihre Hoffnung inzwischen auf eine andere Form der Beteiligung – eine kommunale Arbeitsgruppe, in der sich betroffene Kommunen, der Landkreis, Vertreter der Zivilgesellschaft und Wissenschaftler einbringen. „Wir müssen unabhängig vom Base einen gesellschaftlichen Dialog suchen.“

Unabhängige Arbeitsgruppe

Das wünscht sich auch Daniela Kuzu. „Wir müssen hörbar und sichtbar bleiben als Gemeinden“, sagt sie. Kuzu hofft auf ein erstes informelles Treffen vor dem Sommer, das die spätere Arbeitsgruppe vorbereiten soll. In der Gruppe, so Kuzu, sollten sich auch Experten – Geologen etwa – einbringen. Ihr Rat sei wichtig: „Das können wir sonst nicht leisten.“

Das Land Sachsen strengt derzeit eine Plausibilitätsprüfung an, denn das Land hat starke Zweifel an den im Zwischenbericht aufgeführten Gebieten. Kuzu erhofft sich ähnliches auch für Brandenburg. Die künftige Arbeitsgruppe soll deshalb auch eigene Gutachten unterstützen. „Wir müssen alles kritisch betrachten.“

Im Januar hatten sich die Städte Neuruppin, Rheinsberg, Wittstock sowie das Amt Temnitz und auch der Landkreis in einem Brief an das Base gewandt. Der zeitliche Rahmen für die Standortsuche sei zu viel zu knapp, schrieben sie. Die Kommunen befürchten zudem, dass ihre Stimme überhört wird. „Die derzeitige Form der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird als ungeeignet eingeschätzt“, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Wie etwa in Sachsen müsse es „eine eigenständige fachliche Bewertung“ der potenziellen Standorte geben.

15.04.2019, Niedersachsen, Gorleben: Zwei Bergleute stehen unter Tage im ehemaligen Erkundungsbergwerk. Nach jahrzehntelangem Streit um ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll in Gorleben ist der Erkundungsbereich des Bergwerks fast vollständig zurückgebaut. Quelle: dpa

In drei Schritten zum Atommüll-Endlager Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base) beaufsichtigt die Suche nach einem Endlager und hat den Auftrag, die Beteiligung der Öffentlichkeit zu organisieren. In drei Phasen wird gesucht: In der aktuellen Phase 1 werden zunächst die Standortregionen bestimmt, die später übertägig untersucht werden sollen. Anschließend wird übertägig (Phase 2), dann untertägig (Phase 3) untersucht. In Phase 1 können sich Bürger in so genannten Fachkonferenzen beteiligen. Die Fachkonferenzen legen der mit der Suche beauftragten Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen Bericht vor, den die BGE berücksichtigen muss. Nach den Fachkonferenzen sind Regionalkonferenzen vorgeschrieben, an denen sich Betroffene beteiligen können. Für diese Regionalkonferenzen gibt es noch keine Termine. Weitere Beteiligungsformate sind geplant - Ideenwerkstätten etwa.

Von Frauke Herweg