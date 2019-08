Wustrau/Kagar

Gleich zweimal haben Diebe im Ruppiner Land zugeschlagen. Wertvolle Musiktechnik ist am Donnerstag in Wustrau gestohlen worden. In der Zeit von 4.30 bis 17 Uhr entwendeten Unbekannte in der Straße Hohes Ende eine Endstufe.

Das Gerät war an einer aufgebauten Bühne in Wustrau befestigt. Der entstandene Schaden liegt bei 9000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nächtlicher Einbruch in eine Garage

Unbekannte sind offenbar in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in eine Garage in der Dorfstraße in Kagar eingebrochen. Dort haben sie mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen, zum Beispiel ein Elektroschweißgerät, eine Handkreissäge, eine Kappsäge, einen Schlagbohrschrauber und einen Akkuschrauber.

Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort mehrere Spuren. Nun ermittelt die Polizei. Der Schaden für den bestohlenen Garagenbesitzer beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Von MAZonline