Kyritz/Neuruppin

Im Gebiet der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel stehen aktuell 1150 Windräder mit einer Gesamtleistung von 1570 Megawatt. Davon kommen 340 Megawatt von den fast 400 Anlagen aus Ostprignitz-Ruppin. Mit weit über 1000 Megawatt kommt der Großteil aus der Prignitz. Für das Jahr 2030 werden als Ziel der Energiestrategie des Landes 2310 Megawatt in Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel angepeilt. Somit entspricht der derzeitige Erfüllungsstand fast 70 Prozent.

Solche Daten rund um die Windkraft, aber auch die anderen Arten erneuerbarer Energien präsentierte Kim Poprawa als Energiemanagerin bei der Planungsgemeinschaft jetzt anlässlich der diesjährigen Regionalkonferenz des Vereins Lokale Aktionsgruppe Ostprignitz-Ruppin. Jene Klausurtagung erfolgte aufgrund der Corona-Situation erstmals als Onlinekonferenz.

Die Klausurtagung der LAG OPR erfolgte dieses Mal als Onlinekonferenz. Quelle: Matthias Anke

Rund 30 Teilnehmer wählten sich für den Auftakt dieser vierteiligen Reihe ein, darunter Fachleute und Vertreter kommunaler Verwaltungen.

Tagung via Internet statt in Wusterhausen

Die Tagung fand bislang stets in Wusterhausen statt und wurde dort für gewöhnlich vom LAG-Vereinsvorsitzenden und Wittstocker Bürgermeister Jörg Gehrmann eröffnet. Er ließ sich diesmal „wegen dringender Coronaangelegenheiten“ entschuldigen, informierte Frank Baumann vom „Büro Blau“.

Baumann ist als Regionalmanager für die LAG tätig und erinnerte an die bisherigen Konferenzthemen. So wurde sich 2017 auf das Fontane- und Landesgartenschaujahr vorbereitet. 2018 drehte sich alles um die Frage, wie das Ehrenamt Dörfer stärken kann. 2019 ging es um den wirtschaftlichen Wandel auf dem Land.

Strom nicht nur wegfließen lassen

Während die Tagung 2020 auch aufgrund der seinerzeit herannahenden Corona-Pandemie gänzlich entfiel, sollte es nun eben online um das Thema Energiewende gehen. „Derzeit gibt es ja eine hohe Nachfrage nach Flächen für Photovoltaikanlagen“, sagte Frank Baumann: „Daher haben wir als Region uns gesagt, das ist ein so wichtiges Thema. Aber wie können wir daraus Wertschöpfung generieren?“ Wie lasse sich vom Strom vor Ort profitieren, statt ihn wegfließen zu lassen?

Dazu sprach Werner Frohwitter, aus dem ersten energieautarken Ort Deutschlands – aus Feldheim bei Treuenbrietzen, dem laut Frohwitter „energiepolitischen Schaufenster Brandenburgs“. Bemerkenswert dort: ein sogenanntes Regelkraftwerk mit einer Kapazität von zehn Megawatt als damit europaweit größter Batteriespeicher – bei Errichtung im September 2015.

Die Klausurtagung der LAG OPR erfolgte dieses Mal als Onlinekonferenz. Hier: Werner Frohwitter erklärt das Erfolgsprojekt Feldheim. Quelle: Matthias Anke

„Bei einem Stromüberangebot entlastet das Werk kurzfristig das Netz, im umgekehrten Fall wird innerhalb von Sekunden Leistung abgegeben und somit das Netz stabilisiert“, erläuterte Frohwitter. Wobei das Stromnetz durch Windpark und eine 90-KW-Solaranlage gespeist wird. Hinzu kommt ein örtliches Wärmenetz aus einer Biogasanlage plus Holzschnitzelverbrennung.

Sektor Biogasenergie stagniert

Wie es hinsichtlich der Bioenergie im Gebiet der Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel aktuell aussieht, auch das hatte Kim Poprawa zuvor berichtet. Demnach stagniere dieser Sektor. Denn vor fast einem Jahrzehnt noch als „Allzweckwunderwaffe“ betrachtet, habe die Biogasproduktion erst 21 Prozent von dem erreicht, was für 2030 vorgesehen war. Die installierte elektrische Leistung liegt jetzt bei knapp unter 100 Megawatt, davon 45 in OPR und 35 in der Prignitz.

„Heute gilt PV als die günstigere Erzeugungsquelle“, sagte Kim Poprawa. Allein die vorhandenen Freiflächenanlagen und die Leistung der aktuell in Planung befindlichen Anlagen zusammengenommen ergeben eine Leistung von 1461 Megawatt. Sie liegen damit schon jetzt klar über dem Ziel von 2030, wofür 1342 Megawatt vorgesehen waren. Dies entspricht einem Erfüllungstand von 109 Prozent. „Der einzige Energieträger, der die Zielerwartungen übertreffen wird.“

Konfliktbewältigung als Thema

Für die bis 2040 fortzuschreibende Planung bedeute dies, dass PV-Anlagen die Defizite anderer Energiequellen ausgleichen könnten. Allerdings steige wohl das Konfliktpotenzial, wie Teilnehmer der Onlinekonferenz zu Bedenken gaben mit Verweis auf so manche Windparkplanung. Charles Ashman aus Schweinrich kritisierte, dass bei ihm Windräder aktuell viel zu nah eine einem Naturpark entstehen sollen.

Ähnlich problematisch dürfte es werden, wenn sich PV-Anlagen statt wie bisher nicht nur auf Ex-Militärflächen befinden oder neben Autobahnen oder Bahntrassen, sondern sich in die Fläche erstrecken – auf landwirtschaftliche Flächen. Denn: Kommen zu den jetzt 60 Freianlagen (30 in OPR, 20 in Prignitz, 10 in OHV) 53 hinzu (22 in OPR, 15 in Prignitz, 16 in OHV), werden von der dann genutzten 1190 Hektar großen Gesamtfläche fast 720 Hektar einst landwirtschaftliche Flächen sein. Von den aktuellen 615 Hektar aller Freianlagen in den drei Kreisen indes galt bisher nur ein Bruchteil als landwirtschaftliche Fläche. „Konfliktbewältigung, Wertschöpfung, Beteiligung“ seien die entsprechenden Stichworte für die kommende Zeit.

Drei weitere Onlinekonferenzen zu dem Thema stehen an

So schließen die nächsten drei Onlinekonferenzen thematisch an: Um „Energiewende aus unterschiedlichen Blickwinkeln“ geht es am 18. März ab 17 Uhr. „Was Anwohnende wollen“, erklärt Christoph Ahlers von der Bürgerinitiative Kulturlandschaft-Prignitz. Ein Vortrag von Thomas Gottschalk von der „Beratungsstelle für kommunale Wertschöpfung von Solarparks“ lautet: „Kommune kann was! Wie umgehen mit PV-Anfragen und Projektierern?“

Am 25. März geht es ab 17 Uhr um „Unterstützungsangebote für neue Energien“. Am 15. April lautet die Frage: „Energieland – Welche Schritte bieten sich an?“

Alle weiteren Infos und Anmeldemodalitäten via www.lag-opr.de.

Von Matthias Anke