Neuruppin/Walsleben/Fehrbellin

Solarenergie steht seit Jahren ganz oben auf dem Themenplan der Stadtwerke Neuruppin. Schon vor Jahren hat der städtische Energieversorger ein Konzept ausgearbeitet wie die Fontanestadt möglichst schnell CO²-neutral werden könnte.

Erneuerbare Energien spielen in dem Plan eine große Rolle. Die Stadtwerke wollte ursprünglich mehr auf Windkraft setzen. Doch der Widerstand gegen neue Windräder ist so groß, dass die Tochterfirma der Stadt Neuruppin jetzt doch einen eigenen Solarpark plant.

Geschäftsführer Thoralf Uebach rechnet mit Kosten von mindestens zehn Millionen Euro für einen 20 Hektar großen Park am Rande des ehemaligen russischen Militärflugplatzes.

Sichere Energieversorgung für Neuruppin

Verglichen mit anderen Solarparks ist das eher klein. „Aber wir wollen etwas, das zu Neuruppin passt“, sagt Uebach. Es gehe nicht darum, mit Strom aus Sonnenlicht so viel Geld wie möglich zu verdienen. Es geht eher um eine sichere und möglichst unabhängige umweltfreundliche Energieversorgung für die Stadt. Da sind Photovoltaikanlagen ein Baustein von mehreren.

Gerade entwickelt sich ein regelrechter Run auf Sonnenenergie. Investoren streiten sich fast darum, wer wo das größte Solarkraftwerk bauen darf.

Axel Leben ist Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom in Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

„Das ging vor zwei, drei Jahren los“, erinnert sich Axel Leben, der Geschäftsführer der Inkom Neuruppin, zuständig für die Wirtschaftsförderung.

Viele Anfragen von Investoren für Solarparks

Immer häufiger landen Anfragen von Investoren für große Photovoltaikanlagen auf seinem Tisch. „30 bis 40 Anfragen im Jahr bekommen wir bestimmt.“ In der Regel muss die Inkom eine Absage erteilen.

Es ist noch nicht lange her, dass manche Gemeinde froh war über jeden Solarpark-Entwickler, der ihr einen Teil ihrer teuer erschlossen und bisher ungenutzten Gewerbeflächen abnimmt. Herzberg bei Lindow hat so immerhin nach langer vergeblicher Suche eine sinnvolle Nutzung für sein ungeliebtes Gewerbegebiet gefunden.

Aber Photovoltaikanlagen in Gewerbeparks? Davon hält Wirtschaftsförderer Leben heute nichts: „Ich finden, Gewerbegebiete sind zu wertvoll, um sie dafür zu nutzen.“ Zumal Gewerbeflächen zumindest in Neuruppin inzwischen fast Mangelware sind. Neue Solaranlagen sollten woanders entstehen. Aber wo? Auf Äckern? Auch das ist umstritten.

Riesige Solarparks bei Walsleben, Rägelin und Netzeband

Im Amt Temnitz könnten einige der größten Solarparks in der Region entstehen. Michael Wenger vom Büro für Erneuerbare Energien im Neuruppiner Ortsteil Nietwerder plant Bürgersolarparks auf einer etwa 90 Hektar großen Fläche bei Walsleben sowie auf 120 Hektar bei Rägelin und Netzeband. Bei Gottberg soll ebenfalls Solarstrom produziert werden – auf etwa 50 Hektar.

Etwa so stellt sich die Berliner Firma Elysium Solar eine mögliche Agri-Photovoltaik-Anlage vor, die sie gern auf einem Acker bei Teetz-Ganz errichten würde. Quelle: Elysium Solar GmbH

Amtsdirektor Thomas Kresse befürwortet Solaranlagen prinzipiell. Doch hätte er sich Parameter gewünscht, die definieren, wo Solaranlagen stehen dürfen – und wo nicht. „Es ist unsere Heimat, es ist unsere Landschaft“ – diesen Aspekt will Kresse mit berücksichtigt wissen bei der Solarparkplanung. In den sechs Gemeinden des Amtes ließen sich für einen entsprechenden Kriterienkatalog jedoch keine Mehrheiten finden.

Gemeinden im sind uneins beim Ausbau der Solarenergie

Tatsächlich sind die Positionen zur Photovoltaik in den Gemeinden des Amtes sehr unterschiedlich. In Märkisch Linden hatte man sich vor einiger Zeit auf ein Moratorium verständigt, das den Bau weiterer Anlagen derzeit ausschließt. Temnitztal dagegen würde sich den Bau von Solaranlagen wünschen. Die Gemeinde lasse nach geeigneten Flächen suchen, so Kresse.

Auch in Fehrbellin kommen die Anfragen zum Bau von Solarparks im Wochentakt. Die Gemeinde hatte sich deshalb bereits im November auf einen Kriterienkatalog geeinigt. Klar ist seitdem: Solarparks sollen nicht in Wäldern, in unmittelbarer Wassernähe oder in einem Gewerbegebiet entstehen.

Will der Investor dagegen auf einer Konversionsfläche, in unmittelbarer Nähe zur Autobahn oder in Anbindung an eine Gewerbeansiedlung bauen, hätte sein Projekt gute Chancen.

Nicht immer passen Photovoltaik und Naturschutz zusammen

Trotzdem alledem bleibt jedes Projekt Abwägungssache. Im März stimmten die Gemeindevertreter für ein großes Solarparkprojekt an der Autobahn bei Linum. Zwar sprach die Nähe zur Autobahn für das Projekt. Doch liegt die 106 Hektar große Fläche in einem Vogelschutzgebiet.

Die Gemeindevertreter befürworteten das Projekt schließlich – Fragen des Naturschutzes müssten ja ohnehin im Genehmigungsverfahren geklärt werden, argumentierten sie.

Von Reyk Grunow und Frauke Herweg