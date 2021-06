England – Deutschland: So war das Public Viewing am Hangar-312 in Neuruppin

Neuruppin

Mit Fahnen und in Deutschlandtrikots gekleidet kamen zahlreiche Fans zum Public Viewing auf den Neuruppiner Flugplatz. Etwa 250 Fußballfreunde guckten sich am Dienstagabend am Hangar-312 den Klassiker England gegen Deutschland an.

Zur Galerie Zwischen Bangen und Hoffen: Etwa 250 Fußballfans verfolgten am Dienstagabend das EM-Spiel England gegen Deutschland auf der Leinwand am Hangar-312 auf dem Neuruppiner Flugplatz. Anbei einige Impressionen vom Public Viewing.

Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche Familien. Die Atmosphäre war entsprechend entspannt. Es gab Getränke und Bratwurst. Die Fans verfolgten das Spiel auf einer Leinwand.

Während auf dem Flugplatz die Aktionen der Fußballer laut kommentiert oder beklatscht wurden, war es zeitgleich in Teilen der Neuruppiner Innenstadt fast gespenstig ruhig – gerade während der eher ereignisarmen ersten Halbzeit und als England in der zweiten Hälfte in Führung ging.

Von Henry Mundt