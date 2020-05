Neuruppin

Eine Betrügerin hat sich am Freitag in Neuruppin an zwei wachsamen Seniorinnen die Zähne ausgebissen. Eine 75-Jährige und eine 79-Jährige aus Neuruppin bekamen unabhängig voneinander Anrufe von einer Frau, die sich als Verwandte ausgab.

In einem Fall gab sich die Anruferin als Enkelin aus, das andere Mal als Schwiegertochter. In beiden Fällen erzählte sie, sie sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden, sitze nun in Haft und benötige nun Geld, um aus der Haft entlassen zu werden.

Angebliche Polizistin schaltete sich ein

Um die Geschichte glaubhaft zu machen, schaltete sich am Telefon eine weitere Frau ein, die sich als Polizeibeamtin ausgab und den Fall bestätigte. Doch beide Neuruppinerinnen ließen sich nicht täuschen und meldeten den versuchten Betrug der Polizei. Die ermittelt nun wegen versuchten Betruges und wegen Amtsanmaßung.

