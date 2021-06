Erdgassäule in Neuruppin ist defekt

Neuruppin

Die Erdgassäule an der Esso-Tankstelle in der Nauener Straße in Neuruppin ist wegen eines Defektes seit Montag, 14. Juni, außer Betrieb. Besitzer von erdgasbetriebenen Fahrzeugen können auf die Erdgassäule der Total-Tankstelle in der Alt Ruppiner Allee ausweichen, teilten am Dienstag die Neuruppiner Stadtwerke mit.

Das städtische Unternehmen betreibt bereits seit mehreren Jahren diese beiden Erdgastankstellen in Kooperation mit den Tankstellenbetreibern. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass der Defekt an der Säule in der Nauener Straße bis vermutlich 9. Juli behoben werden kann.

Erdgasautos fristen in Deutschland seit Jahren ein Nischendasein – obwohl sie gegenüber Benzinern deutlich weniger CO2 verbrauchen. Im Aufwind sind derzeit Elektroautos.

Von Andreas Vogel