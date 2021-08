Erinnerungen der Neuruppiner ans frühere Magnet-Kaufhaus sind gefragt

Neuruppin

Welche Erinnerungen an das frühere Magnet-Kaufhaus schlummern in den Köpfen der Neuruppiner? Wie soll die Zukunft des prägnanten Gebäudes aussehen? Das will eine Gruppe Berliner Künstler herausfinden, die sich an der Neuruppiner Stadtentwicklung beteiligt.

Erinnerungen ans Magnet-Kaufhaus

Am Freitag, 27. August, lädt diese die Neuruppiner zwischen 13 und 14 Uhr vor das Ex-Kaufhaus in der Karl-Marx-Straße ein, um erst einmal Fetzen der Vergangenheit zu sammeln. Vom 7. bis 10. September wird das Projekt dann um die Gegenwartserkundung mit Streifzügen durch die Stadt und das Spinnen von Visionen für die Zukunft bei einem Kaffee vor Ort ergänzt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer besondere Erinnerungen an das Kaufhaus hat, der muss nicht zwingend vor Ort sein. Er kann diese auch digital teilen. Die Ansprechpartner sind erreichbar unter: info@kaufhausmagnet.de oder https://www.facebook.com/Kaufhaus-Magnet.

Von Celina Aniol