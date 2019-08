Neuruppin

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt weiterhin gegen eine 47-jährige „Reichsbürgerin“ aus Oberhavel. Sie hatte im Internet eine Art Steckbriefe von sechs Justizbeamten, Richtern und Staatsanwälten, mit Fotos und persönlichen Angaben veröffentlicht und dazu aufgerufen, die Betroffenen und ihre Familien auszuspähen.

Wohnung im Oktober durchsucht

„Die Ermittlungen dauern noch an, weil es sich um einen größeren Umfang an Daten handelt, die ausgewertet werden müssen“, sagte am Freitag Staatsanwalt Frank Winter. Deshalb werde es wohl noch einige Tage dauern, bis feststehe, ob und weshalb Anklage erhoben werden kann. Die Wohnung der Frau war bereits im Oktober durchsucht worden.

Die Beschuldigte hatte schon früher Ärger mit der Justiz. So war sie wegen Beleidigung verurteilt worden. Ermittler prüfen deshalb, ob die „Steckbriefe“ eine Reaktion darauf sind. Ermittelt wird wegen versuchter Erpressung, Bedrohung und Beleidigung.

„Grauenhafte Bedrohungen“

„Das sind grauenhafte Bedrohungen, und es ist ein Angriff auf die Justiz“, hatte Egbert Simons, der Präsident des Landgerichtes Neuruppin im Januar erklärt. Neben Simons sollte auch Winfried Lehmann, bis Ende Mai Leitender Oberstaatsanwalt in Neuruppin, ausgespäht werden.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an, viele weigern sich zudem Steuern oder Bußgelder zu zahlen. Der Verfassungsschutz geht von mehr als 12.000 Reichsbürgern in Deutschland aus. Demnach gibt es allein Brandenburg mehr als 500.

Lehmann ist seit Anfang Juni Chef der Anklagebehörde in der Landeshauptstadt. Wer sein Nachfolger in Neuruppin werden wird, ist offen. Laut Justizministerium ist der Posten ausgeschrieben. Weitere Details gab es nicht. Damit bleibt auch unklar, bis wann die Stelle in der Fontanestadt wieder besetzt werden soll und ob das noch vor den Landtagswahlen am 1. September gelingt.

Von Andreas Vogel