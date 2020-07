Ermittlungen nach Brand der Fressnapf-Filiale in Neuruppin eingestellt

Neuruppin

Es ist unklar, ob der Brand der Neuruppiner Fressnapf-Filiale Ende Februar aufgeklärt werden kann: Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat jedenfalls das Verfahren gegen den oder die unbekannten Täter jetzt eingestellt. „Es konnten keine Verdächtigen ermittelt werden“, sagte am Dienstag Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer.

Zwar steht noch der Abschluss einer Untersuchung einer möglichen Spur aus. Aber laut Pelzer ist es offen, ob es sich dabei wirklich um eine Spur handelt, bei der DNA von möglichen Tätern untersucht werden kann.

Noch keine neuen Erkenntnisse

Sobald es „neue Erkenntnisse“ gibt, werden die Ermittlungen wieder aufgenommen, sagte am Mittwoch Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer am Morgen des 24. Februar vermutlich durch Einbrecher ausgelöst. Der Brand löste einen Großeinsatz der Neuruppiner Feuerwehr aus mit mehr als 70 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen aus. Dennoch brannte die Filiale an der B 167 fast vollständig aus, auch der benachbarte Supermarkt wurde beschädigt.

Wann entsteht eine neue Fressnapf-Filiale?

Während der Netto-Markt nach gut sechs Wochen wieder öffnen konnte, ist bisher unklar, bis wann eine neue Fressnapf-Filiale in Neuruppin entsteht.

Die Fressnapf-Gruppe mit Sitz in Krefeld hat über 1600 Märkte in elf europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter. Die Beschäftigten aus der Neuruppiner Fressnapf-Filiale sollten nach dem Brand aushilfsweise in Märkte der Region verteilt werden. Von Fressnapf selbst war am Dienstag und Mittwoch keine Auskunft zu erhalten.

