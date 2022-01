Neuruppin

Etwa 900 Menschen haben sich am Montagabend in Neuruppin an einer Kundgebung und einem Spaziergang gegen die Corona-Auflagen und den vermeintlichen Impfzwang beteiligt. Die Veranstalter selbst hatten eine deutlich höhere Teilnehmerzahl angegeben.

Wie schon in den Wochen zuvor stellten die Teilnehmer die Wirkungen von Impfungen in Frage. Zugleich verwehrte sich ein Redner aus Braunsberg gegen Berichte, die Proteste gegen die Corona-Auflagen würden – wie etwa in Wittstock und Wittenberge – von Rechtsextremisten gekapert. „Jeder kann sehen, dass wir nicht nur eine Farbe haben“, so der Redner, der sich selbst als links verortete. Eine Abgrenzung gegen Corona-Proteste von Rechtsextremisten vermied er jedoch – wenn ein Haus brenne, frage bei den Löscharbeiten niemand nach dem Parteibuch der Helfenden, so seine Argumentation.

Verdacht der Volksverhetzung

Beim Corona-Protest in der Woche zuvor hatte der Organisator und frühere AfD-Bürgermeisterkandidat Klaus Baumdick die Impfpflichtdiskussion mit der Verfolgung Hunderttausender durch die SS verglichen – die Polizei ermittelt seitdem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Versammlungsleiter des jüngsten Corona-Protests, AfD-Kreischef Torsten Arndt, kommentierte Baumdicks Aussagen nicht. Die Proteste seien überparteilich, behauptete Arndt, der seinen Namen ausdrücklich nicht nennen wollte. „Es geht um die Sache selbst.“

Die Demo-Teilnehmer hatten am Montagabend gelbe Blumen unter den Zuhörern auf dem Schulplatz verteilt – als vermeintliches Zeichen für den Kampf um persönliche Freiheit. In Mecklenburg-Vorpommern sei ein Mann wegen einer gelben „Ungeimpft“-Armbinde angezeigt worden, behauptete Arndt. „Das geht gerade viral.“

Rednerin: Omikron harmlos

Drei Redner hatten sich auf dem Schulplatz zu Wort gemeldet – darunter auch eine Frau, die die Gefährlichkeit der aufbrandenden Omikron-Welle infrage stellte. Omikron sei nur eine harmlose Erkältungskrankheit, behauptete sie. In der anschließenden Demo skandierten die Teilnehmer „Gute Medizin braucht keinen Zwang“.

Die Protestierenden, die – vielfach ohne Maske – vom Schulplatz über die Karl-Marx-Straße, vorbei am Rathaus, die Friedrich-Engels-Straße zurück zum Startpunkt zogen, verhielten sich weitgehend friedlich. Die Polizei nahm lediglich von zwei Personen die Personalien auf, die offenbar ein Messer bei sich trugen.

Von Frauke Herweg