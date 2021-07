Erneut Schläge und Tritte am Neuruppiner Bollwerk

Neuruppin

Erneute Gewalt am Neuruppiner Seeufer: Am Samstag gegen 22.40 Uhr wurden zwei Neuruppiner im Alter von 22 und 29 Jahren an der Seepromenade aus einer Gruppe heraus angegriffen.

Schläger liefen unerkannt davon

Die unbekannten Täter schlugen und traten auf die Männer ein und verließen dann fluchtartig den Bereich. Ein Rettungswagen brachte die Gewaltopfer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und befragte die Männer zum Tathergang.

