Erntedank zum Lichtenberger Kartoffelfest

Lichtenberg

Mit einer reich gedeckten Kaffeetafel und einem Erntedankgottesdienst dankten am Samstag gut 20 Lichtenberger für die reiche Ernte. Die Erntedankgaben bedeckten den Altar fast vollständig.

Reich gedeckter Altar in der Kirche. Quelle: Peter Lenz

Gekommen waren aber nicht nur die Mitglieder der Ortskirche, sondern auch Männer und Frauen aus den anderen elf Kirchen der Gesamtkirchengemeinde mit ihrer Pfarrerin Rose Möllhoff Mylius.

Wie die Vorsitzende des Ortskirchenrates Lichtenberg, Margrit Fiedler, zu berichten wusste, hatte man sich dort getroffen, um mitein­ander wieder ins Gespräch zu kommen und vor allem auch, um die letzten Details für den bevorstehenden Abschlussgottesdienst auf dem Gelände der Laga in Wittstock zu besprechen.

Wie Margrit Fiedler mit Stolz erzählte, war man als Gesamtkirchengemeinde für die Organisation und Vorbereitung dieser Veranstaltung verantwortlich, während die dortige Predigt von der Wittstocker Pastorin Linda Jünger gehalten würde.

Predigt übers Klima

Stolz war Margrit Fiedler aber auch, dass in Lichtenberg mehr als 50 Personen, also fast jeder vierte, noch immer Mitglied der Ortskirche ist und man auch im Bereich des Nachwuchses optimistisch in die Zukunft blicken darf. In ihrer Predigt nahm Rose Möllhoff Mylius vor allem auch Bezug auf die jüngsten Aktionen um die Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihr Engagement für eine saubere Zukunft auf unserem Planeten.

Ein besonderes Ereignis dürfte jedoch das Erklingen der hauseigenen Hollenbach Orgel gewesen sein. Diese Orgel wurde nach der Wende aufgrund von Bauarbeiten im Dachstuhl der Kirche eingelagert und erst jetzt nach etwa 30 Jahren erstmals wieder bespielt.

Zu verdanken ist dies dem Rüthnicker Orgelspezialisten Ralf-Peter Voigt, der die Lichtenberger Orgel aus ihrem jahrzehntelangen Winterschlaf holte und liebevoll restaurierte. Wie Voigt selbst erläuterte, sind inzwischen drei von sieben Registern wieder spielbar. Voigt ist zudem zuversichtlich, dass auch bald schon alle Funktionen des Musikinstrumentes wieder verfügbar sein werden. Alle gespendeten Altargaben, so Margrit Fiedler, erhalten in diesem Jahr die Projekte um den Neuruppiner Bauspielplatz kostenfrei zur Verfügung.

Ralf-Peter Voigt an der Orgel. Quelle: Peter Lenz

Ein paar Meter weiter entfernt, im Gemeindehaus, hatten sich inzwischen mehr als 100 Anwohner und Gäste des Ortes zum bereits traditionellen Kartoffelfest eingefunden. Als einer der Initiatoren dieses Festes gilt noch immer der Lichtenberger Holger Günther Ploschke.

Der Fernmeldemechaniker betreibt seit Jahren als Hobby den Kartoffelanbau und hat dort bereits um die 20 verschiedene Sorten angebaut.

Am Samstag war Ploschke eigens mit seinem modernen Backofen zum Fest erschienen, um die Besucher mit leckeren Rosmarinkartoffeln und anderen Spezialitäten zu verwöhnen.

Holger Günther Ploschke mit seinem Backofen. Quelle: Peter Lenz

Gleich gegenüber hatte der Heimatverein in mühevoller Kleinarbeit gefühlte Tonnen von geriebenen Kartoffeln für die begehrten Kartoffelpuffer vorbereitet und sowohl Kartoffelsalat und verschiedene Kartoffelsuppen angerichtet. Wie der Ortsvorsteher Achim Fiedler betont, geht es den Verantwortlichen bei diesem Fest nicht darum, dass ein Ereignis das andere ablöst, sondern man will miteinander kommunizieren, sich austauschen und die Gemeinschaft innerhalb des Ortes pflegen.

Hier entstehen die leckeren Kartoffelpuffer. Quelle: Peter Lenz

Seit sieben Jahren erfreut sich inzwischen dieses Fest einer immer größer werdenden Beliebtheit und für viele ist es zu einem festen Bestandteil des Dorflebens geworden.

Für die Liebhaber der Knollen bot das Fest eigentlich alles, was man sich in Bezug auf die Kartoffel erhoffen konnte und selbst für die Hartgesottenen war der gleichfalls angebotene Kartoffelschnaps sicher der krönende Abschluss.

Von Peter Lenz