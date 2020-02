Die Wasserdrachen sind wieder los

Neuruppin

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ziehen die Organisatoren des Drachenbootrennens beim Mai- und Hafenfest in Neuruppin jetzt eine Grenze. 52 Mannschaften waren 2019 vor dem Neuruppiner Bollwerk an den Start gegangen. „Das hat ganz gut funktioniert“, findet Christian Haase vom Vorstand des Neuruppiner Kanu-Vereins. Viel größer sollte das Rennen aber nicht werden.

Das Mai- und Hafenfest ist nach dem Martinimarkt alljährlich das zweitgrößte Fest in Neuruppin. Etwa 20 000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zu der dreitägigen Party. Kern ist das Drachenbootrennen am Sonnabend, inzwischen schon eine feste Tradition. Mannschaften aus ganz Deutschland und dem Ausland kommen dafür Anfang Mai in die Fontanestadt.

„Diesmal feiern wir ein kleines Jubiläum“, sagt Christian Ringleb von der Inkom. Die städtische Wirtschaftsfördergesellschaft ist offizieller Veranstalter des Mai- und Hafenfestes, das 2020 zum 30. Mal stattfindet.

Der Kanu-Verein Neuruppin organisiert Training und Rennen

Das Drachenbootrennen liegt weitgehend in den Händen der Frauen und Männer des Kanu-Vereins. Sie kümmern sich um die gesamte Organisation, wickeln die Anmeldungen ab, bereiten die Bootsbesatzungen auf das vor, was sie am Renntag erwartet, und betreuen den gesamten Wettkampf: eine Mammutaufgabe, erst recht, wenn sie komplett ehrenamtlich geleistet werden muss.

„Wir sind sehr froh, dass wir den Verein diesmal wieder an unserer Seite haben“, sagt Christian Ringleb dann auch ganz klar. Vor zwei Jahren hatten sich die Kanuten wegen der steigenden Belastung durch die aufwändige Organisation kurzzeitig zurückgezogen, und die Inkom musste alles in die eigenen Hände nehmen. Das war kaum zu schaffen.

Drachenboot-Mannschaften können in fünf Kategorien starten

Um den Andrang noch bewältigen zu können haben die Organisatoren die Höchstzahl der Mannschaften in diesem Jahr auf 60 begrenzt. Teams können sich in einer von fünf Kategorien anmelden. Grundschulen können mit Viert- bis Sechstklässlern in einem Boot um die Wette paddeln, für ältere Jugendliche von der 7. bis 13. Klasse gibt es eine zweite Kategorie.

Die Erwachsene können entweder als reine Frauenmannschaft starten, in der Open-Kategorie, bei der Frauen im mitpaddeln dürfen, aber nicht müssen, oder aber als Mixed-Mannschaft, in der mindestens sechs Frauen im Boot vertreten sein müssen.

Der Kanu-Verein nimmt Anmeldungen für das Rennen und das Training bis 5. Mai an. Jede Mannschaft sollte wenigsten zweimal vor dem Start trainiert haben. 14 Teams haben sich schon bereits angemeldet.

Anmeldeunterlagen gibt es unter www.kanuverein-neuruppin.de im Internet.

Von Reyk Grunow