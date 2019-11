Gelungene Premiere von „Pop und Petersilie“

Neuruppin

Wenn Pop Poesie ist, dann ist Petersilie das Publikum. Oder umgekehrt. Oder beides auf einmal. Und gar nichts davon. Die Beziehung zwischen diesen Feldern und noch viel mehr abstrakt-real-artifizielle Fronten loteten Autoren und ihre Gäste jetzt jedenfalls ausgiebig in Neuruppin aus.

Zwei Dutzend Literaten – von Lyrikern über Slamer und Raper bis zu Performance-Poeten, preisgekrönt und professionell oder für die Schublade schreibend – traten bei „Pop und Petersilie“ am Wochenende auf. Dem Lyrikfestival, das an drei Standorten und an drei Tagen mehrere hundert Gäste, die auch aus München, Magdeburg oder Bremen strömten, in den Besinnlichkeitsbann des zeitgenössisch dichtenden Wortes zog.

Nicht schlimm, wenn es sich nicht reimt

Sie lernten oder vertieften: Lyrik ist nicht gleich ein Gedicht. Oft sei sie heutzutage sogar ganz, ganz weit weg von klassischer Verskunst, sagt Mitorganisatorin Uta Bartsch. „Wenn man sich aber darauf einlässt, ist es nicht schlimm, dass sie sich nicht reimt.“

Die Texte der heutigen Autoren leben von Wiederholungen, vom Sprachwitz, von Wortakrobatik. Aber auch von Verbindungen mit anderen Genres wie Film oder Gesang. Und manchmal auch mit Sprachfetzen, die wie Töne zu einer Komposition verknüpft werden. Und all das gab es in Neuruppin. „Bei unserem Festival gab es alle Facetten des poesievollen Gedankens. Diese Abwechslung war einfach phänomenal“, schwärmt Uta Bartsch. Und eine Entdeckungsreise für die Besucher.

„Es hat uns alle größer gemacht“

Ihr Fazit zum Festival fällt eindeutig aus. „Es hat uns alle größer gemacht.“ Die Neuruppinerin hat gemeinsam mit Peter Böthig und Otto Wynen die Veranstaltung konzipiert und organisiert.

Für die Macher ist klar: 2020 wird es im Herbst „Pop und Petersilie“ Nummer zwei geben. Sie folgen dabei nicht nur ihrem Instinkt, sondern auch dem Votum der Gäste und Geldgeber.

Die Neuseeländerin Hinemoana Baker las in der Siechenhauskapelle vor. Quelle: Henry Mundt

So habe Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin des Kulturlandes Brandenburg, gefordert, dass das Format wiederholt wird. Und gewissermaßen versprochen, das Festival erneut mitzufinanzieren. „Wir haben auch schon eingeladen – ohne im Geringsten den Termin zu wissen“, sagt Bartsch und lacht.

Neuer Ausgangspunkt muss her

In diesem Jahr war die Veranstaltung Teil des Fontanefestjahrs. Sie hat 12.000 Euro gekostet und wurde größtenteils über Fördergeld finanziert. Im nächsten Jahr wollen sich die Organisatoren einen anderen gedanklichen Ausgangspunkt für das Festival aussuchen.

Genauso wie für die anderen Aktivitäten, die wie das Festival unter der Flagge der Fontane-Festspiele laufen. Unter welchem Motto aber zum Beispiel das Format „Hereinspaziert“ wieder stattfinden wird, bei dem Gäste Kultur auf den privaten Höfen der Neuruppiner erlebten, das sei noch offen.

Spaß mit Petersilie

Insgesamt 83 Veranstaltungen, die zwischen Mai und August stattfanden und knapp 6500 Gäste anzogen, hat das Festspielteam in diesem Jahr für ein eher erwachsenes Publikum organisiert. Darunter das Europäische Festival der Reiseliteratur „Neben der Spur“, ein Versteigerungstheater, den Fontane-Songcontest oder das „Effi in der Unterwelt“-Open-Air-Theater auf dem Schulplatz.

Daneben gab es 58 Angebote mit 1700 Teilnehmern beim Kinder- und Jugendliteraturfestival „Querfelddrei“. Die erste Auflage des Poesiefestivals war das letzte Puzzlestück des diesjährigen Kulturmarathons.

„Als das Festival jetzt vorbei war, haben wir aufgeatmet“, gesteht Uta Bartsch. „Das Jahr war anstrengend – aber es hat auch Spaß gemacht.“ Das sei aber auch das Rezept für gelingende Kulturprojekte. Petersilie und Pop eben.

Von Celina Aniol