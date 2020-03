Erste Corona-Tests an den Ruppiner Kliniken

Neuruppin

In den grünen Schutzanzügen, mit Mundmaske und Brille ist kaum jemand zu erkennen, auch Wolfram Blank nicht. Dabei ist der Mediziner ein alter Hase. Der 76-Jährige hat am Mittwoch mit der medizinischen Fachangestellten Alina Mai (22) und dem Qualitätsmanager Christian Schneider (33) Dienst an der ersten Drive-In-Station für Tests auf das neuartige Coronavirus auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken.

Getestet wird im Sitzen

Sie kümmern sich um die Autofahrer, die im fünf-Minuten-Takt im Schritttempo in das offene Zelt fahren, das zwei Tage zuvor eigens auf dem Gelände aufgestellt wurde. Die Autos stoppen unter dem Zeltdach, spätestens dann öffnen sich die Fenster von Fahrer und Beifahrer. Doch bevor mit einem Wattestäbchen ein Abstrich im Rachen gemacht wird, das anschließend sorgfältig vertütet wird, werden die Personalien geprüft. Denn getestet wird nur, wenn das der jeweilige Hausarzt wegen eines begründeten Verdachtsfalls mit einer Überweisung an das Krankenhaus angeordnet hat.

OGD-Chefin Susanne Rost hilft am Eingang beim Prüfen der Patientendaten. Quelle: Henry Mundt

Eine Warteschlange gibt es nicht. „Die Leute sind ruhig und verständnisvoll“, sagt Blank, der eigentlich Internist ist und für die Kliniktochter Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD) in der Praxis in Freyenstein arbeitet. Doch die nächsten Tage ist Blank in Neuruppin im Einsatz. Er erklärt den Patienten, die für den Test nicht einmal aus dem Auto aussteigen dürfen, um jeden unnötigen Kontakt zu vermeiden, dass das Ergebnis in zwei Tagen von ihrem Hausarzt mitgeteilt wird.

Immer mehr Nachfragen von Patienten und Hausärzten

„Es kommen immer mehr Nachfragen von Patienten und Hausärzten“, sagt Susanne Rost (54), die seit drei Jahren die OGD leitet. Demnach versucht das Neuruppiner Krankenhaus, die Testwünsche „tagesaktuell“ abzuarbeiten. Am Mittwoch gelingt das ohne große Aufregung – auch weil die Anfragen von umliegenden Landkreisen nach ähnlichen Drive-In-Coronatests abgewiesen wurden. Denn als Erstes sind die Patienten aus Ostprignitz-Ruppin dran.

Getestet wird nur, wenn das der Hausarzt angeordnet hat. Quelle: Henry Mundt

Zwei Stunden waren am Mittwoch für die Tests ursprünglich angesetzt, wegen der Nachfrage wurden dann doch innerhalb von drei Stunden 18 Patienten getestet. „Das ist ein enormer Personalaufwand, den wir nur dank der Hilfe von Freiwilligen leisten können“, betont die OGD-Chefin. Sie würde sich deshalb freuen, wenn sich für die Tests an den folgenden Tagen weitere Freiwillige unter der Nummer 03391/3 91 80 00 melden. „Wir wissen ja nicht, wie viele Verdachtsfälle noch kommen.“ Medizinische Vorkenntnisse seien für das Einweisen der Fahrzeuge nicht erforderlich, so Rost.

Winken, hupen, Daumen hoch

Die Männchen in ihren grünen Schutzanzügen wurden am Mittwoch immer wieder von vorbeifahrenden Autofahrern auf besondere Weise gegrüßt. „Die einen winken uns zu, andere halten einfach den Daumen hoch oder hupen“, sagt die OGD-Chefin.

Sie wertet das zum einen als Signal für das Interesse und die hohe Wertschätzung der Arbeit des medizinischen Personals, zum anderen aber auch als ein Zeichen dafür, dass große Teile der Bevölkerung wegen der Coronakrise und den Auswirkungen verunsichert sind. Schließlich gibt es fast täglich neue Meldungen, welche Geschäfte geöffnet bleiben dürfen und wie viele Teilnehmer bei den wenigen Veranstaltungen eigentlich noch erlaubt sind. War zunächst von höchstens 100 Gästen die Rede, hat das Land diese Zahl jetzt auf die Hälfte, auf 50, reduziert, während der Landkreis eine maximal Teilnehmerzahl von 15 Personen für sinnvoll hält, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Virus zu verhindern.

Wolfram Blank sagt zu diesem Zahlengewirr nichts. Der Mediziner an Neuruppins erster Drive-In-Station für Coronatests hätte aber nichts dagegen, wenn das medizinische Personal jetzt „aus Sicherheitsgründen“ auf das Virus getestet wird.

Lesen Sie auch

Von Andreas Vogel