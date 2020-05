Erste Gutscheine in Neuruppin für Alltagshelfer in der Corona-Krise

Neuruppin

Eigentlich hatte Kerstin Kirsch (49) am Dienstag frei. Aber ihre Chefin von der Turbo-Post hatte ihr gesagt, dass die Neuruppinerin unbedingt um 10 Uhr auf den Schulplatz kommen solle, weil es dort eine Überraschung für sie gebe.

„Ich konnte vor Aufregung kaum schlafen“, sagt Kirsch, die als Zustellerin täglich mit dem Rad die Post an die Haushalte zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Seepromenade sowie im Lindenzentrum verteilt – und am Dienstag als Erste als Alltagsheldin einen 50-Euro-Gutschein in der Aktion „100 mal 50 für unsere Heimat“ überreicht bekam.

Ein Gutschein für eine Parfümerie

„Frau Kirsch wurde gleich zweimal vorgeschlagen“, verriet Ivo Haase, der die vom Lionsclub und den Wirtschaftsjunioren organisierte Aktion betreut. Mit dieser sollen zum einen Alltagshelden geehrt werden, die in Corona-Zeiten durch ihre Arbeit über sich hinauswachsen. Zum anderen sollen mit den Gutscheinen regionale Gastronomen, Händler, Produzenten und Dienstleister unterstützt werden.

Kerstin Kirsch war zwar überrascht, dass ausgerechnet sie vorgeschlagen wurde, gleichwohl musste sie nicht lange überlegen. Sie entschied sich für einen Gutschein einer Neuruppiner Parfümerie. „Schließlich bin ich eine Frau.“

Hochschule hat 20 Gutscheine erworben

Eigentlich war geplant, dass durch die Aktion 100 Gutscheine an Leute verteilt werden, um ein Zeichen für die Region zu setzen und die Arbeit der Geehrten zu würdigen. Doch die Aktion ist so gut angenommen worden, dass Projektleiter Haase davon ausgeht, dass sogar 200 Menschen auf diese Weise eine kleine Aufmerksamkeit erhalten. Allein die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) hat 20 Gutscheine erworben, für MHB-Präsident Edmund Neugebauer eine Selbstverständlichkeit. „Wir unterstützen diese schöne Initiative, weil auch wir damit gesellschaftliche Nähe und Verantwortung trotz der aktuell notwendigen sozialen Distanzierung zeigen möchten“, so Neugebauer.

MHB-Präsident Edmund Neugebauer (l.) begrüßt die Aktion. Quelle: Andreas Vogel

Die Hochschule will zehn der Gutscheine als kleines Dankeschön an Studierende verschenken, die als freiwillige Helfer beim Bewältigen der Corona-Pandemie mitgemacht haben.

Auch fünf Altenpfleger bedacht

Fünf Gutscheine gingen am Dienstag an Pfleger im ASB-Seniorenheim. Die Freude über die Anerkennung ihrer Arbeit sei sehr groß gewesen, sagt Projektleiter Haase. Eine Mitarbeiterin kam gerade von ihrer schriftlichen Prüfung, erhielt den Gutschein und sauste wenig später zur mündlichen Prüfung. „Es gibt viele Menschen, die für ihre Arbeit so ein Dankeschön verdient haben“, so Haase. Auch deshalb wird die Aktion, die erst im April ins Leben gerufen wurde, ebenfalls auf den Raum Kyritz und den Altkreis Wittstock ausgeweitet.

Auch die Pfleger freuten sich über die Anerkennung ihrer Arbeit. Quelle: Haka Book

Von Andreas Vogel