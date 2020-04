Erster Corona-Infizierter in Ostprignitz-Ruppin muss beatmet werden

Neuruppin

Erstmals muss ein Ostprignitz-Ruppiner, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, wegen der Schwere des Falles in einem Krankenhaus beatmet werden. Das hat Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Allerdings ließ Reinhardt offen, wie alt der Patient ist, ob er an Vorerkrankungen leidet, aus welcher Region er stammt und wie es ihm momentan geht.

Landrat spricht von „harter Bewährungsprobe“

Damit solle das Risiko ausgeschlossen werden, dass die Person identifiziert werden könne und dadurch womöglich Nachteile zu erleiden habe, so Reinhardt. Erste Beispiele dafür habe es schon gegeben. Deshalb habe man sich mit den anderen Landkreisen abgesprochen, welche Daten bekannt gegeben worden, sagte Reinhardt. Die Zahl der Infizierten in Ostprignitz-Ruppin hat sich demnach bis Donnerstagnachmittag um drei Personen auf 36 Fälle erhöht. Sechs werden stationär behandelt.

Laut dem Landrat steht den Menschen zu Ostern eine „sehr harte Bewährungsprobe“ mit gutem Wetter und großen Verlockungen bevor, mit der Familie und Freunden in die Natur zu gehen. Gleichwohl sollten die Regeln zum Eindämmen der Corona-Krise eingehalten werden, sonst sei alles bisher Erreichte umsonst, betonte Reinhardt. „Es ist leider keine Zeit des Reisens und der Ausflüge.“

Fünf Soldaten sollen helfen

Weil die Kreisverwaltung inzwischen kaum noch damit nachkommt, möglichst schnell alle Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln, soll die Bundeswehr helfen. Man habe beim Corona-Stab des Landes in Potsdam fünf Soldaten angefordert, sagte Sozialdezernentin Waltraud Kuhne.

Da die Soldaten weder hoheitliche Aufgaben erfüllen dürften und sich vermutlich weder in Ostprignitz-Ruppin noch mit der Arbeit in der Kreisverwaltung auskennen, wird es wohl ein paar Tage dauern, bis die Hilfe greift. Offen ist, wann die fünf Soldaten in Neuruppin eintreffen. Das werde über das Land geregelt, sagte Kuhne.

Sofortige Unterstützung erfährt die Behörde indes seit Donnerstag von einer MHB-Studentin sowie einem Arzt, der sonst bei der Agentur für Arbeit beschäftigt ist. „Wir müssen das gesamte Umfeld einer positiv getesteten Person ermitteln und sind dabei auch auf die Aussagen der Angehörigen angewiesen“, so die Dezernentin.

Da über Ostern trotz der Corona-Krise mit einem verstärkten Besucherverkehr in der Region gerechnet wird, kündigte der Landrat an, dass die Ordnungsämter der Ämter und Städte noch häufiger kontrollieren werden.

