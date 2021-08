Zwar weiß in Ostprignitz-Ruppin niemand so genau, wie viele Kilometer Alleen es im Landkreis gibt – klar ist aber, dass die Alleen erhalten bleiben sollen, sagt Karin Schönemann von der Naturschutzbehörde. Deshalb arbeitet die Verwaltung jetzt auch mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde zusammen.