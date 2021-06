Am ersten „Tag der Ernährung“ im Energiepark bei Neuruppin haben sich etwa 200 Kinder aus Grundschulen in Alt Ruppin, Neuruppin, Walsleben und Wittenberge beteiligt. Eingeladen zu dem Aktionstag hatte der Ernährungsrat Prignitz-Ruppin, der für Anfang September schon die nächste Aktion vorbereitet – dann in Kyritz.