Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fördert in diesem Jahr 37 Kulturprojekte – und gewährt dafür einen Zuschuss von insgesamt 160 000 Euro. Das sind noch mal 10 000 Euro mehr als in den Vorjahren. Im Vorjahr hatten viele Veranstalter ihre Pläne wegen der Corona-Pandemie in den Sommer verschieben müssen.