Erstmals zur Blutspende in die Pflegeschule Neuruppin

Bei der ersten Blutspende-Aktion in der Pflegeschule Neuruppin haben sich am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr 43 Frauen und Männer jeweils 500 Milliliter Blut abzapfen lassen.

„Das ist ein gutes Ergebnis“, freute sich Andrea Thiem, Öffentlichkeitsreferentin beim DRK-Blutspendedienst. Dieser rechnet in diesem Jahr in Ostprignitz-Ruppin mit etwa 4800 Blutspenden – das wären etwa 500 weniger als im vergangenen Jahr.

Mehr Spenden im Oktober als vor einem Jahr

Deutschlandweit wird seit geraumer Zeit ein Rückgang an Blutspenden beklagt. Auch deshalb will Thiem die Situation nicht allein auf die Corona-Pandemie zurückführen. Diese hat zwar dafür gesorgt, dass mehrere Termine abgesagt werden mussten, weil die Räume einfach zu klein waren, um den vorgeschriebenen Abstand zwischen aufgestellten Betten einhalten zu können. Doch in Ostprignitz-Ruppin gab es im Oktober sogar gut 160 Blutspenden mehr als im Oktober 2019, nämlich 487 statt 319.

Thiem führt das auf einige zusätzliche Termine im Oktober zurück und darauf, dass dabei auch ein zusätzlicher Gesundheitscheck angeboten wurde. Dabei wird das Blutbild der Spender kostenlos auf mehrere Parameter kontrolliert. An solchen Tagen kommen meist nicht nur 30 oder 35 Spender, sondern doppelt so viele, sagt Thiem.

Genügend Räume in der Pflegeschule

Der Blutspende-Termin in der Pflegeschule an der Alt Ruppiner Allee am Mittwoch kam durch einen Hinweis des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zustande. Der ASB ist einer von etwa 100 Kooperationspartnern der Schule.

Der DRK-Blutspendedienst war interessiert – auch weil es in der Pflegeschule genügend Räume gibt, um die corona-bedingten Abstandsregeln einhalten zu können. Zudem hatten sich bei einem Vorgespräch mehr als 30 Schüler und Lehrkräfte bereit erklärt, Blut zu spenden. Dass es letztlich sogar 43 Blutspender waren, freute auch Schulleiterin Christina Salewski.

Auch der Hb-Wert wird vor der Spende kontrolliert

Sie hatte vor 17 Jahren, vor der Geburt ihrer zwei Kinder, zum letzten Mal Blut gespendet. Salewski zählt damit für die Statistik ebenso zu den Erstspendern wie ihre Stellvertreterin Katharina Hesse. Diese hatte 2008 zum ersten Mal Blut gespendet. Danach war es nicht mehr möglich, weil ihr Hämoglobin-Wert zu niedrig war. Inzwischen hat sich dieser Hb-Wert wieder stabilisiert.

Über die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine jede Blutspende informiert ein Arzt. Zudem wird bei jedem Spender die Temperatur gemessen, der Hb-Wert kontrolliert und nach möglichen Kontakten zu Corona-Infizierten gefragt. Wegen der Pandemie müssen die Spender in jedem der insgesamt vier Räume ihre Hände desinfizieren. „Das lief wie am Schnürchen“, sagte Hesse.

„Ich gehe jetzt öfter Blut spenden“

Gabriele Schniedermeier war ebenfalls angetan. Die künftige Altenpflegerin aus Fehrbellin, die jahrelang in Kantinen gearbeitet hatte, gehörte am Mittwoch zu den insgesamt 29 Erstspendern in der Pflegeschule Neuruppin. „Mir ist nicht schwindlig, gar nichts.“ Für die 57-Jährige steht fest: „Ich gehe jetzt öfter Blut spenden.“ Immerhin können mit 500 Milliliter Blut bis zu drei Menschen gerettet werden. Hinzu kommt, dass einige Blutbestandteil nur vier, fünf Tage haltbar sind, sagt DRK-Referentin Thiem.

Die Pflegeschule will künftig regelmäßig zur Blutspende einladen, vielleicht einmal im Jahr.

Laura Burgard (20) gehörte am Mittwoch zu den Erstspendern. „Ich weiß, dass Blutspenden lebenswichtig sind“, sagte die Neuruppinerin. Sie wollte ursprünglich einen Bürojob ergreifen, bis sie einem Praktikum feststellte, dass das nichts für sie ist. „Ich brauche Menschen um mich herum, denen ich helfen kann.“

