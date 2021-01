Neuruppin

Gymnastik auf der verschneiten Wiese, Liegestütze auf der Parkbank – die vier Tanzpädagoginnen der Neuruppiner Jugendkunstschule zeigen, wie es geht.

Auch wenn die Jugendkunstschule bis Ende Januar erst einmal geschlossen ist: In den Winterschlaf will dennoch keiner gehen – weder Schüler noch Dozenten. Spielen, tanzen, malen und musizieren funktioniert auch im heimischen Wohnzimmer oder im Garten.

Auf der Internetseite der Jugendkunstschule stellen die Kursleiter digitale Mitmachangebote zur Verfügung. Dafür muss man sich dort einloggen. Die Zugangsdaten haben die meisten Schüler bereits vor den Weihnachtsferien erhalten, so dass sie sich regelmäßig über neue Angebote informieren können.

Tolle Ideen trotz Corona

„Wir wollen trotz Corona gemeinsam weitermachen, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. Schließlich soll ja auch die Lust erhalten bleiben, mit uns gemeinsam Kunst zu machen“, sagt Alexandra Christ, die Leiterin der Jugendkunstschule.

„Schon in den ersten Januarwochen haben wir festgestellt, dass es auch für die Honorarkräfte wichtig ist, weiterzuarbeiten. Es sind tolle Ideen entstanden, an denen es sich lohnt, auch später weiterzumachen.“

„We keep dancing – wir tanzen weiter“, heißt es auf der Internetseite der Jugendkunstschule. „Schiebt Sessel, Stühle und Tische beiseite, zieht die Pantoffeln aus und die Tanzschuhe an.“ Gritt Maruschke, Hania Rothe, Annemarie Dreschler-Jungblut und Antje Rehberg sind die vier Tanzpädagoginnen, die jetzt regelmäßig im Ballettsaal vor der Kamera Choreografie-Sequenzen verschiedener Schwierigkeitsgrade vorführen – natürlich mit Maske und Abstand.

Skypen mit Romeo und Julia

Wer Lust hat, auch zu Hause zu trainieren und den Tänzerinnen nacheifern möchte, braucht keine große Ausstattung. Etwas Platz im Zimmer schaffen, auf die Mitmachvideos klicken und los geht’s. Erwärmungsübungen, Sprünge, Dehnungen – dem Hometraining im Fachbereich Tanz steht nichts mehr entgegen.

Neuruppiner Tanzpädagoginnen halten sich auch in Coronazeiten fit. Quelle: Jugendkunstschule

„Ein Satz – viele Gefühle“ heißt das Motto bei den Theatergruppen von Angela Hundsdorfer. Es ist ein einfacher Satz, der allerdings in Coronazeiten nicht immer von allen Menschen beachtet wird. „Halten Sie bitte Abstand“ – zehn Schüler sprechen diesen Satz auf verschiedene Weise und befördern damit unterschiedliche Gemütsbewegungen zutage.

Kleine Videokonferenzen über Skype ermöglichen auch eine theatralische Reise nach Italien in die Stadt Verona, wo sich die Tragödie von Romeo und Julia abspielt. Es ist das Shakespeare-Stück, mit dem sich die älteren Schüler zurzeit befassen und verschiedene Szenen einstudieren.

Kunst in der Tüte

„Es geht weiter“ ist das Motto auch bei den Kreativkursen. Da werden Techniken wie Graffiti und Tape-Art vorgestellt und es gibt Anregungen, selbst mit Stift und Farbe aktiv zu werden und so den grauen Winter zu vertreiben. Ein Vogelhäuschen ist der Ausgangspunkt, an dem sich die heimische Vogelwelt einfindet.

Ist die Schule wieder geöffnet, soll eine große Wandcollage mit vielen gefiederten Freunden entstehen. Aus farbig gestaltete Kartons sollen später Hundertwasser-Häuser entstehen. „Kunst in der Tüte“ ist eine weitere Möglichkeit für junge kreative Menschen, sich auf eine schöpferische Ideenreise zu begeben.

Die Tüten enthalten allerlei Zutaten, aus denen dann in den heimischen vier Wänden kleine Kunstwerke entstehen können. Auch auf das Musizieren müssen die Schüler in diesen Tagen nicht verzichten –per WhatsApp werden Rhythmen auf dem Schlagzeug geübt und auch die Gitarren müssen nicht im Schrank bleiben.

Witziges und Alltägliches aus dem Wohnzimmer

Foto-Kursleiter Mathias Richter wendet sich aus seinem Fotostudio per Video an alle Jugendkunstschüler: „In den letzten Wochen habt ihr viel Zeit in euren vier Wänden verbracht. Sicher meint ihr auf den ersten Blick jedes Zimmer, jeden Gegenstand und jeden Blick aus dem Fenster genau zu kennen. Versucht dennoch einmal einen zweiten oder dritten Blick. Eure Wohnung ist voller Fotomotive.“

„Jonathans Alptraum“ – ein Projekt der Foto-AG der Neuruppiner Jugendkunstschule. Quelle: Jonathan Held

Warum also in die Ferne schweifen? Mathias Richter wartet nun gespannt auf besondere Perspektiven, Ungewöhnliches, Witziges oder Alltägliches, das mit der Kamera oder dem Handy entdeckt wird. Gezeigt werden die Bilder dann auf der Homepage der Jugendkunstschule.

Dass Kunst auch online Spaß machen kann, beweisen die Teilnehmerzahlen der Jugendkunstschüler. „Die Jugendlichen sind fast immer vollzählig dabei“, sagt Alexandra Christ. „Man merkt, dass sie es sehr ernst nehmen und froh sind, wenn etwas passiert. Bei den jüngeren Schülern ist es schon etwas schwieriger, sie sind ja meist auf die Hilfe der Eltern angewiesen.“

Für die Zeit nach Corona ist eine öffentliche Veranstaltung geplant, bei der es Kunstwerke, aber auch Musik, Theater und Tanz geben wird. Winterschlaf ist also nicht angesagt.

Von Cornelia Felsch