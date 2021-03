Radensleben

In den frühen Morgenstunden ist es am Samstag zu einem Wohnungsbrand in Radensleben gekommen. Die Feuerwehr wurde zu einem Reihenhaus in der Dorfstraße gerufen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei hatte der Bewohner sein Essen offenbar auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Er legte sich ins Bett und schlief ein.

Mit Rausgasvergiftung in die Klinik

Eine Nachbarin bemerkte den Brand und konnte den Mann gerade noch rechtzeitig wecken. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in die Ruppiner Kliniken.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf die Nachbarhäuser übergriffen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

