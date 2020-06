Neuruppin

Beim Musikprojekt Estabien hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. „Ende des vergangenen Jahres ist die Förderung über ’Aktion Mensch’ ausgelaufen“, berichtet Max Lingk. Der Musiker und Philosoph, der unter anderem schon mit Debbie Harry von Blondie, Nick Cave, Alan Vega und Blixa Bargeld auf der Bühne stand, betreut Estabien seit fast vier Jahren.

Vormals war das Projekt, das sich auch als freie Musikschule versteht, im ganzen Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit Standorten vertreten gewesen. So etwa in Wittstock. Das Studio dort gibt es nun nicht mehr. Die neue Förderung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) setzt einen zentralen Ort voraus. Der ist nun das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) in Neuruppin. Dort betreibt der Estabien-Trägerverein Esta Ruppin den internationalen Jugendclub „Planet B“.

Folglich heißt das neu eingerichtete Studio „Planet-B-Studio“. Hier hält Max Lingk sein bisheriges Angebot weiter offen. Drei Tage in der Woche können junge Leute vorbeikommen und mit dem Musiker proben.

So etwa Ida-Marie Krutz aus Wittstock. Die 15-Jährige kommt einmal die Woche mit dem Zug nach Neuruppin, um bei Max Lingk Schlagzeug zu spielen. „Früher hatte ich mal Blockflöte gespielt“, sagt Ida-Marie Krutz. Deshalb habe sie etwas musikalisches Vorwissen. Seit drei Jahren sei aber das Schlagzeug für sie interessant.

Über eine Freundin, die ebenfalls in Wittstock bei Max Lingk geprobt hatte, war sie auf Estabien aufmerksam geworden. Seitdem übt sie fleißig in Neuruppin und daheim das Schlagzeugspielen. „Mein Rhythmusgefühl ist dadurch viel besser geworden. Außerdem kann man sich an dem Instrument nach einem harten Tag schön abreagieren“, sagt die 15-Jährige.

Mit ihr zusammen probt eigentlich noch Helene aus Zempow. Sie spielt Gitarre, ist aber dieses Mal verhindert. Mit Max Lingk übt Ida-Marie die „Basics“ von Rocksongs wie „Children of the Revolution“ oder „I can see clearly now“. Sie gehen aber auch darüber hinaus zum Refrain. „Das ist schon der Grundstein für unsere Posse“, lobt Max Lingk seine Schülerin. Posse, das ist die Estabien-Band, die öffentlich auftritt, etwa beim Tag der offenen Tür des Holzfaserplattenherstellers Swiss Krono in Heiligengrabe 2019.

Seit vier Jahren freie Musikschule Im Jahr 2016 wurde Estabien als Projekt des Vereins Esta Ruppin ins Leben gerufen. Der Name bedeutet soviel wie „es ist gut“. Ziel ist es, jungen Leuten eine Art kostenfreie „Musikschule“ und eine Bühne für ihr musikalisches Talent zu geben. Den Brandenburgischen Integrationspreis hat Esta Ruppin 2019 – unter anderem für sein Projekt Estabien erhalten. Das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) in Neuruppin ist jetzt nur noch der einzige Standort von Estabien. Der Jugendclub trägt den Namen „Planet B“. 25 Teilnehmer gehören derzeit zur Estabien-Familie. Das Angebot der freien Musikschule ist kostenlos. Jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag kann ab 13 Uhr geprobt werden. Fortgeschrittene können in der Band „Posse“ mitspielen und öffentliche Auftritte hinlegen. Bald soll auch jeden Freitag eine offene Probe im JFZ stattfinden. Hauptfinanzier ist aktuell das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es unterstützt das Gesamtprojekt „New Human Wave Tactix“, also auch das internationale Jugendzentrum. 2021 soll die Strukturförderung des Landes greifen. Podcasts von Estabien sind jeden Monat auf freien Radiosendern in Berlin und Potsdam live zu hören. Ansonsten auch auf der Webseite des Projekts. Zur Webseite geht es unter: www.estabien.de

Max Lingk und seine Musiker haben bereits jetzt viele Anfragen und Auftrittsangebote für den Herbst. So etwa für ein „Post-Corona-Konzert“ in Neuruppin und ein „Fest der Vielfalt“ in Wittstock. Ebenso seien wieder Hip-Hop-Camps geplant. Durch die Förderumstellung aber auch durch die Corona-Krise hat sich Estabien verändert.

Strenges Hygienekonzept

„Wir konnten lange Zeit nicht proben, geschweige denn auftreten“, berichtet Max Lingk. Ida-Marie hatte in diesen Tagen des Lockdown zuhause weiter geprobt. Estabien hat unterdessen Podcasts aufgezeichnet, die auf freien Radiosendern in Potsdam und Berlin zu hören waren, aber auch auf der Webseite des Projekts.

Seit drei Wochen darf nun im JFZ wieder geprobt werden. Für die Freitage ist sogar eine offene Bandprobe angedacht, sodass die jungen Besucher etwas musikalische Unterhaltung genießen können. „Ich habe ein strenges Hygienekonzept ausgearbeitet, das die Kids penibel einhalten“, sagt Max Lingk.

Denn alle wüssten, was auf dem Spiel steht, sollte es zu einer Corona-Infektion kommen oder sollten die Behörden Verstöße gegen Abstand und Hygiene feststellen. So desinfiziert Max Lingk regelmäßig Stühle und Instrumente. Einige Instrumente wie Gitarren leiht er den Schülern sogar aus.

Die Mikrofone werden ebenfalls desinfiziert. Es gibt für starke Akzentuierungen sogar einen Popschutz. Diesen sowie die Metallkörbe tragbarer Mikros desinfiziert der Projektleiter regelmäßig im Backofen. „Bei 60 Grad backe ich die Teile eine Stunde“, erklärt Max Lingk. Das Material sei dafür geeignet. Ansonsten gebe es Einwegschutzhüllen für die Mikrofone. Zudem muss eine Liste über jeden Besucher geführt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Max Lingk und seine Schüler hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie, sodass sie wieder richtig durchstarten und auch neue CDs aufnehmen können. Denn Estabien lebe vom Miteinander. Das ist laut Max Lingk der Projektgedanke, den musikalischen und kulturellen Austausch über die Ländergrenzen hinweg zu fördern.

Wer noch mitmachen, Musikinstrumente loswerden oder das Projekt einfach so unterstützen möchte, ist immer willkommen, wie Max Lingk betont.

Von Christian Bark