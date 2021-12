Etwa 700 Menschen bei zweiter Corona-Demo in Neuruppin

Neuruppin

Bei der zweiten Demo gegen die Corona-Maßnahmen sind etwa 700 Menschen vom Neuruppiner Schulplatz aus durch die Stadt gezogen. Der gescheiterte AfD-Mann für das Neuruppiner Bürgermeisteramt Klaus Baumdick erklärte sich bereit, Leiter der nicht angekündigten Versammlung zu sein. Die Polizei war wie schon am Freitag, 17. Dezember, wieder mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort.

Die Polizei musste in Neuruppin zweimal eingreifen

Der Umzug verlief weitgehend friedlich. Die Beamten mussten aber von zwei Personen die Personalien aufnehmen – einer hatte die Einsatzkräfte beleidigt, ein anderer mit Pyrotechnik geworfen, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Auch in Wittstock, Wittenberge sowie in Oranienburg trafen sich am Montagabend Kritiker der Corona-Maßnahmen. Die Demos in Wittstock und Wittenberge waren wie die in Neuruppin nicht zuvor angemeldet worden. Auch in diesen beiden Städten fanden sich spontan Versammlungsleiter.

In Neuruppin rief Baumdick die Teilnehmer auf, ab sofort jeden Montag gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Bei der ersten Corona-Demo in Neuruppin waren am Freitag mehr als 1000 Menschen zum Schulplatz gekommen.

Ob die rechtsextreme Splitterparte „Der dritte Weg“ hinter den Demo-Aufrufen steckt, das blieb am Montag unklar.

Von Andreas Vogel