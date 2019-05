Europawahl in OPR: AfD hinter CDU und SPD

Neuruppin Neuruppin - Europawahl in OPR: AfD hinter CDU und SPD Auch im Landkreis haben viele für Rechtspopulisten gestimmt – Im Kreistag verlieren vor allem SPD und Linke, die AfD holt Platz vier

Am Nachmittag haben die Wahlvorstände in der Pestalozzischule in Neuruppin begonnen, die äußeren Umschläge der Wahlbriefe für die Europawahl im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu öffnen. Quelle: Reyk Grunow