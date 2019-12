Unternehmer plant Kita und Schulhort für 6 Millionen Euro

Neuruppin

Mit einer Investition von rund sechs Millionen Euro hofft die evangelische Kirchengemeinde Ruppin jetzt zwei Probleme zu lösen, die schon seit Jahren drängen. Das Geld will die Gemeinde dabei nicht selbst investieren – das übernimmt der Neuruppiner Immobilienunternehmer Dennis Wisbar.

Er will in den kommenden Monaten ein völlig neues und größeres Hortgebäude für die Evangelische Schule bauen und einen neuen evangelischen Kindergarten obendrein. Die Gemeinde wird beides langfristig mieten.

Pfarrer Thomas Klemm-Wollny und Gregor Hamsch als Geschäftsführer der Kirchengemeinde sind froh, dass es damit endlich eine Perspektive für beide Häuser gibt.

Für den Schulhort sucht die Gemeinde schon sehr lange nach einer Alternative. Erst 2010 hatte sie den Hortbau auf dem Hof der Evangelischen Schule eingeweiht. Inzwischen ist das Haus längst zu klein.

Thomas Klemm-Wollny, Gregor Hamsch und Dennis Wisbar (v.l.) auf dem Grundstück neben der Evangelischen Schule, auf dem der neue Schulhort entstehen könnte. Quelle: Reyk Grunow

Regulär bietet der Hort Platz für 108 Kinder. Mit einer Ausnahmeerlaubnis werden dort zurzeit 180 Kinder betreut. Im Herbst hatte das Landesjugendamt die Ausnahmegenehmigung noch einmal für zwei Jahre verlängert. „Aber das Amt hat ganz klar gesagt, dass das eine letztmalige Verlängerung ist“, sagt Gregor Hamsch.

Auf dem Schulhof ist für einen Neubau oder die Erweiterung des jetzigen Hortes kein Platz mehr. Vor zwei Jahren war deshalb die Idee aufgekommen, einen Teil des Parkplatzes des benachbarten Sportcenters zu überbauen. Investor Ulrich Kaatzsch hatte die Idee präsentiert, einen Hort auf Stelzen zu errichten. Unten könnten weiter Autos parken, oben sollten die Kinder betreut werden.

Doch dieser Vorschlag hat sich längst zerschlagen. Als Unternehmer Dennis Wisbar vor einigen Wochen von dem Hortproblem in der Zeitung las, hat er seine Hilfe angeboten. Wisbar hat ein 1800 Quadratmeter großes Wohngrundstück gleich neben der Evangelischen Schule gekauft. Vom Schulhof ist es nur durch einen Fußweg getrennt. Lage und Größe wären ideal, also hat Wisbar der Gemeinde angeboten, dort einen ganz neuen Hort für sie zu bauen.

Erst 2010 hatte die Kirchengemeinde das Hortgebäude auf dem Hof der evangelischen Schule in Neuruppin eingeweiht. Wenige Jahre später war es zu klein. Quelle: Peter Geisler/Archiv

„Wenn sich Neuruppin weiter so entwickeln soll, dann muss auch die Infrastruktur mithalten“, sagt der Unternehmer. Wer junge Leute in die Stadt ziehen will, müsse auch dafür sorgen, dass die Stadt attraktiv für sie ist. Kita- und Hortplätze gehören für ihn ganz klar dazu.

Der neue Schulhort soll Platz für 180 Kinder haben und könnte, wenn alles klappt, im ersten Halbjahr 2021 fertig sein. Das jetzige Hortgebäude könnte dann von der Schule mitbenutzt werden, die auch akute Platzprobleme hat. Das verlassene Wohnhaus auf dem Grundstück muss dem Neubau weichen. Von den alten Obstbäumen und den dichten Hecken soll dagegen so viel wie irgend möglich erhalten bleiben, sagt Dennis Wisbar.

Als es Gespräche über den Hort gab, hat die Gemeinde mit ihm auch gleich noch über das zweite drängende Problem gesprochen: die evangelische Kita.

Platz für eine neue Kita am Bahnhof Neuruppin West

Das denkmalgeschützte Gebäude von 1928 an der August-Bebel-Straße müsste dringend saniert werden. Mehrere Baufirmen haben sich das Gebäude schon angesehen und alle haben abgewunken: „Im Betrieb ist eine solche Sanierung nicht möglich“, sagt Thomas Klemm-Wollny. Ein Ausweichquartier für die Kita gibt es aber auch nicht.

Jetzt soll ein Neubau her. Den würde Dennis Wisbar gern auf einem Grundstück zwischen dem Netto-Markt an der Präsidentenstraße und dem Bahnhof West errichten. Die 3300 Quadratmeter hat er schon gekauft. „Für eine Kita wäre dieses Grundstück ideal“, findet Gregor Hamsch.

Treffen mit den Behörden im Januar geplant

Einen ersten Entwurf für den neuen Kindergarten gibt es schon. Er könnte einmal Platz für bis zu 120 Kinder bieten – 50 mehr als im Haus an der August-Bebel-Straße. Im Januar sind Gespräche mit dem Landesjugendamt und dem Jugendamt des Landkreises geplant. Auch die Kita könnte 2021 bezugsfertig sein, schätzt Dennis Wisbar.

Miete und Betriebskosten für beide Häuser muss nach dem Kita-Gesetz des Landes die Stadt Neuruppin bezahlen. Das tut sie auch jetzt schon.

Von Reyk Grunow