Neuruppin

Zu einem spontanen Friedensgebet haben sich Schüler und Lehrer der Evangelischen Schule in Neuruppin am Montagvormittag auf dem Schulhof getroffen. In der kurzen Andacht forderten sie ein Ende des Krieges und Freude in der Ukraine.

Militärische Bedrohung spielt für die Schule eine besondere Rolle, nicht nur als Glaubensfrage. Das heutige evangelische Gymnasium an der Regattastraße wurde im 19. Jahrhundert als preußische Kaserne erbaut und bis zum Abzug in den 90er Jahren von der sowjetischen und später russischen Armee genutzt.

Von Reyk Grunow