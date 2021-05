Evangelische Schule Neuruppin ist EU-Botschafter-Schule

Neuruppin

Der Weg zur Europäischen Union war und ist – wie der Brexit zeigt – kein Selbstläufer. Und auch, wer in der Evangelischen Schule den Europa-Raum sucht, muss erst einmal vier Treppen bezwingen. Im Inneren leuchten die Flaggen der Mitgliedsstaaten von den Wänden, Fotos zeugen von Projekttagen wie dem Bundestag-Besuch der EU-Politik-AG, das Wort „Europa“ steht in verschiedenen Landessprachen an der Wand. Ein großes selbstgemaltes Bild in blau und gelb mit der EU-Fahne und einem Fisch samt Fahrrad leuchtet von einer anderen Wand.

EU-Flaggen an der Wand. Quelle: Regine Buddeke

„Der Fisch ist ja unser Schul-Symbol – deswegen haben wir das Bild aus dem Internet auf unsere Wand übertragen“, erklärt Stefanie Heydt, Lehrerin für Gesellschaftswissenschaften und Englisch. Sie und ihr Kollege Dennis Sill, der Erdkunde, Geschichte und Politik unterrichtet, sind seit ihrem Referendariat 2017 an der Neuruppiner Schule und seit 2018 die Initiatoren und Leiter der Projekt-AG und des Seminarkurses zum Thema Europa.

Im März 2021 erfolgte der erste Ritterschlag: Die Evangelische Schule wurde als „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ zertifiziert.

Zwei Jahre bis zum Zertifikat

Auch dieser Weg war mit einigen Anstrengungen verbunden. Als man uns die Projektleitung antrug, war für uns klar: Europa – Ja“, sagt Dennis Sill. Nicht nur um des großen politischen Themas willen: „Immerhin ist das auch mit Fremdsprachen verbunden“, ergänzt seine Kollegin. Beide haben sich „reingearbeitet“, sagt Sill, sich ausgetauscht, Netzwerke gebildet, Kontakt zu anderen Schulen gesucht – zuletzt zu einer in Südpolen. Auch Kontakte nach Frankreich und Spanien sollen ausgebaut werden.

Foto von einem Ausflug der Junior-Botschafter zum Bundestag. Quelle: privat

Die Schüler kamen teils von sich aus zum Projekt, andere wurden von Stefanie Heydt und Dennis Sill angesprochen. Das Argument „Ich hab’s nicht so mit Politik“ konnte in vielen Fällen entkräftet oder gar revidiert werden. Mit den sogenannten Junior-Botschaftern – wechselnden neun bis 15 Schülern der Klassenstufen 10 bis 12 – wurde nicht nur der besagte Europaraum eingerichtet. „Wir wollen mit den Größeren auch die Jüngeren ins Boot holen, um den Nachwuchs zu sichern. Wir planen derzeit Projekt-AGs für die Klassenstufen 5 bis 7“, erklärt Stefanie Heydt.

Aktiv und engagiert

Die Kriterien für die Zertifizierung sind klar umrissen – halbherzig funktioniert nicht. „Man braucht aktive engagierte Schüler, die auch mal etwas Freizeit opfern“, erklärt Sill. „Wir treffen uns einmal pro Woche – derzeit natürlich per Zoom“, so Heydt.

Europaprojekttag der 5. und 6. Klassen. Quelle: privat

Die Themen sind vielfältig: Es werden Beiträge verfasst, in einen eigenen Blog gepostet. Es gibt einen Instagram- und einen Facebook-Auftritt. Auch die Öffentlichkeitsarbeit haben die Junior-Botschafter in ihre Hände genommen – genauso wie die Organisation von Ausflügen und Projekttagen. „Wir machen meist mehr als nur einen geforderten Projekttag“, so Heydt.

Juniorbotschafter und ein paar "Ehemalige": Anton Böthig, Kai Schukar, Magnus Müller, Mais Saied Taha, Tom Kempf, Alina Stutz. Quelle: privat

Es geht um die parlamentarische Vertretung Brandenburgs im EU-Parlament – die Schüler haben in einer Projektwoche schon Interviews mit der Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler und der Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (beide SPD) und CDU-Bundestagsmitglied Sebastian Steineke geführt. Auch der wissenschaftliche Blick auf die EU wurde gesucht – mit einem Politikprofessor der Uni Oldenburg und einem akademischen Mitarbeiter der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt.

Politische und parlamentarische Arbeit beleuchten

„Wir wollen sowohl die Politik als auch die parlamentarische Arbeit beleuchten“, sagt Stefanie Heydt. Etwa den Unterschied zwischen einem Politiker und einem Politikwissenschaftler: Die Elftklässler können ruhig schon Berufe kennenlernen. Den Lehrern ist bewusst, dass das Thema EU bei vielen Skepsis auslöst. „Den kritischen Blick zu fördern, ist uns auch ein wichtiges Anliegen“, sind sich beide einig. Die eigene Perspektive sei wichtig – in der EU ist das nicht anders. „Europa ist eine Herausforderung“, sagt Dennis Sill. So wie das demokratische Miteinander der Schüler, Klassen und unterschiedlichen Kulturen in der Schule auch immer wieder geprobt werden muss.

Klassenraum der Klasse 6b am Europaprojekttag. Quelle: privat

Was die Fahrten zu Partnerschulen, nach Brüssel oder Straßburg betrifft, sei man derzeit leider gerade ausgebremst, bedauert Sill. Immerhin sei geplant, jedes Jahr einmal mit den Junior-Botschaftern in ein EU-Land zu reisen. Auch die Zertifizierung sei durch Corona erschwert gewesen. „Am Ende des zweiten Projektjahres kommt normalerweise die Kommission des Verbindungsbüros in die Schule und hält Visite“, erzählt Heydt.

Bei der Arbeit: Sophia Brenning (l.) und Lisa Schlaugies Quelle: privat

Man habe gesucht und eine Lösung gefunden: „Die Schüler haben einen Film gedreht und die Schule und das Projekt online präsentiert.“ Per Zoom-Konferenz fand dann ein langes Interview statt – im Beisein der Schulleitung, der Senior-Botschafter Sill und Heydt und zweier Junior-Botschafter.

„Man hat uns auf Herz und Nieren geprüft“, beschreibt es Stefanie Heydt. „Nun sind wir stolz, zu den bundesweit 80 Botschafter-Schulen zu gehören.“ Ein Titel, der verteidigt werden will. Die Schulleitung unterstütze nach Kräften, loben beide Pädagogen. Sie freuen sich schon, wenn es irgendwann möglich ist, das Zertifikat offiziell und in Präsenz zu feiern. „Die Plakette haben wir ja schon.“

Das EU-Projekt der Evangelischen Schule Neuruppin Das Projekt Botschafter-Schule des Europäischen Parlaments wurde 2018 ins Leben gerufen. Bis zu 15 Schüler der 10. bis 12. Klassen engagieren sich im Seminarkurs und der Projekt-AG. Aktive Junior-Botschafter sind derzeit: Sophia Brenning, Magnus Müller, Lisa Schlaugies, Alina Stutz, Kai Schukar, Edoardo Alfieri, Johannes Brenning, Moritz Marco Härting, Maxima Müller, Matteo Sattelmair, Noah-Joel Stöckl, Willi Wahnschap, Crispin Martin Wiesner. Auch für die 5. bis 7. Klassen ist eine Bambini-Projekt-AG geplant. Die Zertifizierung als Botschafterschule erfolgte im März 2021. Insgesamt gibt es in Deutschland 78 Botschafterschulen, davon neun in den neuen Bundesländern. In Brandenburg ist die Evangelische Schule Neuruppin eine von insgesamt drei.

