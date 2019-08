Neuruppin

Nachdem sich am Freitag eine 16-Jährige von ihrem 20-jährigen Freund getrennt hatte, stand der Verlassene bereits am Samstag gegen 10 Uhr wieder vor dem Haus des Mädchens in der Straße des Friedens in Neuruppin.

Dort beachtete er seine Ex-Freundin Hand in Hand mit einem 17-Jährigen. Der 20-Jährige verfolgte daraufhin erbost den neuen Freund bis zu dessen Wohnhaus, drückte die Eingangstür gewaltsam auf, rang den Jüngeren zu Boden und schlug ihm ins Gesicht.

Die Kripo ermittelt jetzt gegen den Angreifer

Als der zornige Ex abließ, ging der Verletzte zum Arzt. Der 20-jährige Tatverdächtige und sein 18-jähriger Begleiter wurden daraufhin von der Polizei besucht.

Bei dem 18-Jährigen wurde ein mit Filzstift aufgemaltes Hakenkreuz am Handgelenk festgestellt. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden eingeleitet. Der 20- und der 18-Jährige erhielten einen Platzverweis.

Von MAZonline