Neuruppin

Die Großschlächterei Emil Färber schließt ihren Neuruppiner Standort. Das Unternehmen habe seinen Betrieb in Neuruppin beim zuständigen Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft abgemeldet, teilte Kreissprecherin Ulrike Gawande auf MAZ-Anfrage mit. Auch die EU-Zulassungen für Schlachtung und Zerlegung seien aufgegeben worden.

Zu Jahresanfang hatte das Deutsche Tierschutzbüro bekannt gemacht, dass Mitarbeiter des Neuruppiner Standorts Schweine brutal behandelt und vor der Schlachtung nicht ausreichend betäubt hatten. Das Veterinäramt hatte nach Sichtung entsprechenden Bildmaterials zwei Mitarbeitern die Schlachterlaubnis entzogen. Am größten Schlachthof in Ostprignitz-Ruppin war seitdem nicht mehr geschlachtet worden.

Die Immobilie soll verkauft werden

Zwar hatte Geschäftsführer Marcel Gliemann noch zu Jahresanfang umfangreiche Investitionen in den Neuruppiner Standort angekündigt – Investitionen, die auch einen besseren Tierschutz gewährleisten sollten. Nach Informationen der „allgemeinen fleischer zeitung“ hatte das Unternehmen jedoch bereits auf seiner Gesellschafterversammlung Mitte Mai beschlossen, den Neuruppiner Standort aufzugeben und die Immobilie an der Trenckmannstraße zu verkaufen. Gliemann ließ mehrere Anfragen dazu unbeantwortet.

Färber hatte in Neuruppin nach Angaben der Kreisverwaltung jährlich etwa 25.000 Schweine schlachten lassen. Der Chef des Kreisbauernverbandes Sven Deter hatte nach Bekanntwerden des Skandals vor weitreichenden Folgen einer Betriebsschließung gewarnt. Schweine müssten über noch weitere Distanzen zum nächsten Schlachthof transportiert werden, so Deter: „Der regionale Ansatz, den wir eigentlich wollen, wird torpediert.“

Gewerkschaft kritisiert, dass kaum noch Fleischer ausgebildet werden

Laut Sebastian Riesner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) habe sich die dauerhafte Schließung des Neuruppiner Schlachthofes abgezeichnet. Schuld daran hat aus Sicht des Gewerkschaftssekretärs nicht allein der Tierschutzskandal in Neuruppin, sondern auch die Tatsache, dass in der Branche in den vergangenen Jahren kaum noch Fleischer ausgebildet worden seien. „Man hat stattdessen billige Arbeitskräfte aus dem Ausland eingeflogen und nicht selbst genügend Nachwuchs ausgebildet.“

Hinzu käme die demografische Entwicklung, weshalb es in vielen handwerklichen Bereichen eine „dramatische Situation“ gebe, so Riesner. Laut dem Gewerkschafter gab es bei Färber in Neuruppin keinen Betriebsrat und nur wenige Mitarbeiter, die in der Gewerkschaft waren.

Im März 2019 hatte nach gravierenden Tierschutzverstößen bereits das Hakenberger Fleischunternehmen (Hafleg) das Schlachten von Rindern in der Region aufgegeben. In Hakenberg gibt es seit dem vergangenen Jahr einen Werksverkauf.

Von Frauke Herweg und Andreas Vogel