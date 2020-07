Neuruppin

Zwei Fahrradfahrer sind am Samstagnachmittag in Neuruppin zusammengestoßen. Ein 35 Jahre alter Mann radelte gegen 15.40 Uhr auf der Straße Am Fehrbelliner Tor.

Leicht verletzt

Als er sich an der Einmündung zum Uferweg befand, fuhr von rechts aus einem kleinen Waldstück eine 21 Jahre Frau mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Beim Zusammenstoß stürzten beide Fahrradfahrer und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war aber laut Polizei nicht notwendig.

Von MAZ-online