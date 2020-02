Für ein Studium ist es nie zu spät, sagte sich Silvia Pietschmann am Ende ihres Berufslebens. Die 64-jährige Neuruppinerin tauschte den Zahnarztbohrer mit dem Pinsel und schrieb sich an der Berliner Akademie für Malerei ein. Sie will ihr liebstes Hobby, die Malerei, von der Pike auf lernen.