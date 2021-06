Fast 180 Tipps für geplanten Umbau des Bahnhofsvorplatzes in Neuruppin

Neuruppin

Eine begrünte Liegewiese als Überdachung, ein Aussichtsturm und ein kleiner Kletterpark – das sind nur drei der fast 180 Vorschläge, die beim sogenannten Beteiligungswettbewerb für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes am Rheinsberger Tor in Neuruppin eingegangen sind.

Die meisten Teilnehmer wünschen sich allerdings, dass der Bahnsteig am Rheinsberger Tor sowie die dort befindlichen Bushaltebereiche für die Wartenden überdacht werden, sagte am Donnerstag Markus Schwarzenstein vom Neuruppiner Amt für Stadtentwicklung, als er das Ergebnis des Beteiligungswettbewerbes vorstellte. Für diesen war auch mit Plakaten in der Stadt geworben worden.

Es fehlt eine öffentliche Toilette am Bahnhof

Vermisst wird im Bereich des Bahnhofes eine öffentliche und behindertengerechte, kostenlose Toilette. Zudem hieß es mehrfach, dass die Litfaßsäule erhalten bleiben soll und Werbeflächen für Kulturangebote sowie Infotafeln geschaffen werden. Darüber hinaus sollte es künftig auch ausreichend Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter sowie genügend Abstellplätze für Fahrräder und E-Bikes geben.

Ob und welche der von etwa 50 Bürgern eingereichten Vorschläge berücksichtigt werden, ist noch offen. Derzeit bereitet die Stadt den Gestaltungswettbewerb für die zwölf ausgewählten Landschaftsarchitektur- und Planungsbüros vor. Sie sollen Hinweise der Bürger möglichst berücksichtigen. Im Januar 2022 entscheidet ein Preisgericht in Neuruppin, welches Büro den Zuschlag erhält.

Arbeiten können vielleicht 2023 beginnen

Ob die Arbeiten für den Umbau des Bahnhofsvorplatz Rheinsberger Tor wie geplant ab 2023 beginnen können, hängt auch von der angekündigten Sanierung der Landesstraße 167 ab, die direkt am Bahnhofsvorplatz vorbei führt. Deshalb steht die Neuruppiner Stadtverwaltung weiter im Kontakt mit dem Landesstraßenbetrieb.

„Das Rheinsberger Tor ist der Willkommensbahnhof der Fontanestadt“, sagte Baudezernent Arne Krohn. Deshalb sei Neuruppin auch mit der Deutschen Bahn sowie dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Gespräch. Ausdrücklich lobte Krohn die Arbeit des Neuruppiner Bürgerbahnhofes. „Neuruppin kann sich glücklich schätzen, so eine professionelle Tourismusinformation zu haben.“ So etwas gebe es erst etwa 80 Kilometer weiter entfernt wieder, in Berlin-Friedrichstraße.

Neuruppins Baudezernent Arne Krohn. Quelle: Henry Mundt

Immer mehr Touristen verzichten auf die Fahrt mit dem Auto

Touristen fragten verstärkt nach mehr Service an den Bahnhöfen und bei den Touristinformationen, bestätigte Itta Olay, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland. Deshalb sei es wichtig, den Bürgerbahnhof als Partner zu haben – auch, weil zunehmend mehr Leute auf die Fahrt mit dem Auto verzichten und stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, so Olay.

Laut Baudezernent Krohn arbeitet die Stadt gerade an einem aktuellen Tourismuskonzept. Fertig ist dagegen die dritte Auflage der „Mobilkarte“ Neuruppin.

In dieser sind nicht allein die Radwege in der Fontane­stadt ausgewiesen, sondern auch die Radrouten nach Rheinsberg, Fehrbellin, Lindow und zur Kyritz-Ruppiner Heide. Die Mobilkarte ist in einer Auflage von 5000 Exemplaren erschienen und kostet 3,50 Euro, sagte Stadtplaner Jan Juraschek.

Von Andreas Vogel